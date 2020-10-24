GİB iş başvurusu | Kısa bir süre önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak personel alımlarıyla ilgili müjde vermişti. Bu müjdenin ardından Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alımı ilanı yayınladı. Peki, GİB iş başvurusu nasıl nereden ne zaman yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı! GİB iş başvurusu

Gelir İdaresi Başkanlığı açık bulunan pozisyonlar için bin gelir uzman yardımcısı alınacağını duyurdu. İşe alınacak gelir uzman yardımcıları farklı illerde görevlendirilecek. Gelir uzman yardımcılığı için adaylar sınava alınacak. Sınav başvuruları 9 Kasım 2020 Cuma günü saat 17.30’a kadar yapılabilecek. Sınav başvuruları ‘sinav.gib.gov.tr’ adresinden yapılacak.

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GİB sınavı ne zaman?

Gelir uzmanlığı sınavı başvuruları 9 Kasım’da sona erecek. Başvuru yapacak olan adaylar sınavın ne zaman gerçekleştirileceğini merak ediyor. Gelir uzman yardımcılığı sınavı 12 Aralık Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacak. Sınavda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazananlar ise ‘gib.gov.tr’ adresinden ila edilecek.

GİB gelir uzmanı alımı

GİB internet sitesi üzerinden yayınlanan bir diğer ilanda bin beş yüz gelir uzmanı alımı yapılacağı açıklandı. Başvurular 30 Kasım 2020-18 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak. Gelir uzmanlığı sınavı ise 23 Ocak 2021’de saat 10.00’da Ankara’da yapılacak.