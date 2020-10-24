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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı! GİB iş başvurusu
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı! GİB iş başvurusu

Hazine ve Maliye Bakanlığı açık iş ilanı | İş arayan vatandaşlar sık sık deneyimleri ve eğitimlerine uygun ilanlara göz atıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı 1000 personel alımı yapacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi ‘GİB iş başvurusu nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı var mı? | GİB personel alımı başvuru şartları | GİB açık iş ilanı başvuru | GİB iş başvurusu yap.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 13:06:00 -
Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı! GİB iş başvurusu

GİB iş başvurusu | Kısa bir süre önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak personel alımlarıyla ilgili müjde vermişti. Bu müjdenin ardından Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alımı ilanı yayınladı. Peki, GİB iş başvurusu nasıl nereden ne zaman yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı! GİB iş başvurusu

Gelir İdaresi Başkanlığı açık bulunan pozisyonlar için bin gelir uzman yardımcısı alınacağını duyurdu. İşe alınacak gelir uzman yardımcıları farklı illerde görevlendirilecek. Gelir uzman yardımcılığı için adaylar sınava alınacak. Sınav başvuruları 9 Kasım 2020 Cuma günü saat 17.30’a kadar yapılabilecek. Sınav başvuruları ‘sinav.gib.gov.tr’ adresinden yapılacak.

GİB SINAV BAŞVURU İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

GİB sınavı ne zaman?

Gelir uzmanlığı sınavı başvuruları 9 Kasım’da sona erecek. Başvuru yapacak olan adaylar sınavın ne zaman gerçekleştirileceğini merak ediyor. Gelir uzman yardımcılığı sınavı 12 Aralık Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacak.  Sınavda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazananlar ise ‘gib.gov.tr’ adresinden ila edilecek.

GİB gelir uzmanı alımı

GİB internet sitesi üzerinden yayınlanan bir diğer ilanda bin beş yüz gelir uzmanı alımı yapılacağı açıklandı. Başvurular 30 Kasım 2020-18 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak. Gelir uzmanlığı sınavı ise 23 Ocak 2021’de saat 10.00’da Ankara’da yapılacak.

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