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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! Kıymetli madenler ve taşlar piyasası düzenlenecek
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! Kıymetli madenler ve taşlar piyasası düzenlenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı "Ekonomi Reform Takvimi"ni açıkladı. Kıymetli madenler ve taşlar piyasası yeniden düzenlenecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 10:42:00 -
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! Kıymetli madenler ve taşlar piyasası düzenlenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı "Ekonomi Reform Takvimi"ni açıkladı. Buna göre kıymetli madenler ve taşlar piyasası kıymetli maden aracı kuruluşları, rafineriler, kuyumcular ve ayar evlerini kapsayacak şekilde tüm aktörleriyle yeniden düzenlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumluluğundaki söz konusu düzenleme yıl sonuna kadar kanun ve idari kararlarla yapılacak. Yine yıl sonuna kadar kıymetli madenlerin ithalatı sonrası kaydedilen aşamalar daha şeffaf ve izlenebilir hale getirilecek.

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