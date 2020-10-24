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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere 15 müfettiş yardımcısı alınacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 11:21:00 -
Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Giriş sınavı için başvurular, 9 Kasım saat 08.30’dan, 18 Kasım saat 18.00’e kadar, Bakanlığın internet sitesi (https://www.hmb.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek. HES kodu bilgisi kaydedilmeyen adayların başvuruları, sistem tarafından kabul edilmeyecek. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.  Yazılı sınav, 5-6 Aralık tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek.

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