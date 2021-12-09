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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı'ndan flaş asgari ücret açıklaması!
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan flaş asgari ücret açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz. İşçi kardeşlerimiz rahat etsinler, bu yıl da işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 19:52:00 - 2021-12-09 19:55:18
Hazine ve Maliye Bakanı'ndan flaş asgari ücret açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde bakanlık ve bakanlığa bağlı kuruluşlarla ilgili Genel Kurul'a hitap ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz. İşçi kardeşlerimiz rahat etsinler, bu yıl da işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. 

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