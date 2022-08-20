Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kaynağı açıklayınca İbrahim Kahveci suspus oldu!

Yeniakit.com.tr

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yakın Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, önceki gün "Merkez Bankası" üzerinden iktidarı iftiraları ile hedef aldı.

Ekonomist Uğur Gürses'i, "Merkez Bankası verisini Uğur Gürses paylaştı. 26 Temmuz haftasında 98 milyar 984 milyon dolar olan brüt döviz rezervi 09 Ağustos haftasında 112 milyar 040 milyon dolara yükseldi. Yaklaşık 13 milyar dolar rezerv artışı var." diyerek kaynak gösteren Kahveci, "BDDK verisine göre de 22 Temmuz haftasında 233,4 milyar dolar olan yabancı para mevduatları 11 Ağustos itibari ile 241,7 milyar dolara yükseldi. Yaklaşık artış 20 milyar dolar ama tekrar edelim burada parite etkisi hesaplanmadığı gibi bir de iç içe geçme durumu var." ifadelerini kullandı.

"Nereden bakarsak bakalım en az 15 milyar dolarlık bir yabancı para artışı yaşanmış. Bu para nereden gelmiş olabilir?" diye soran İbrahim Kahveci, olayın arka planında milli güvenlik sorunu bile olabileceğini şu ifadeleri ile yazdı: Henüz hiçbir bilgimiz yok. Lakin burada tek konu şu: Bir ülkeden ülkemize bu kadar yoğun bir para trafiği oluyorsa bu akış ne kadar şeffaf? Şeffaflık önemli, çünkü bu sermayenin ne karşılığı geldiğini öğrenmemiz gerekiyor. Bu tür trafikler ülkenin bir anlamda Milli Güvenlik sorunu dahi olabilir?

İftirayı büyüten Kahveci, Abdülhamid Han'a da çamur atarak, Kıbrıs'ı İngiltere'ye satmış gibi göstermeye kalktı, bugünkü AK Parti iktidarının da bir yerleri başkalarına satmış olabileceğini ima etti.

Bakan Nebati'nin açıklamasından sonra sus pus oldu!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci'nin açıklamalarını boşa düşüren bilgiyi paylaştı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Nebati, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleştiğini ifade etti.

Bakan Nebati, Twitter hesabından şu paylaşımları yaptı: