Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati göreve hızlı başladı! İşte ilk hamlesi
Lütfi Elvan'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Nureddin Nebati, iş dünyası temsilcileriyle cumartesi bir araya geleceğini bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası temsilcileriyle 11 Aralık Cumartesi günü bir araya geleceğini söyledi.
Nebati, Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmeleri için geldiği TBMM'de, basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.
Bir gazetecinin, "Hafta sonu iş dünyasıyla mı buluşacaksınız?" sorusuna Nebati, "Evet, cumartesi günü inşallah." yanıtını verdi.