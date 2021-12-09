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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati göreve hızlı başladı! İşte ilk hamlesi
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati göreve hızlı başladı! İşte ilk hamlesi

Lütfi Elvan'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Nureddin Nebati, iş dünyası temsilcileriyle cumartesi bir araya geleceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 12:37:00 - 2021-12-09 12:41:09
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati göreve hızlı başladı! İşte ilk hamlesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası temsilcileriyle 11 Aralık Cumartesi günü bir araya geleceğini söyledi.

Nebati, Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmeleri için geldiği TBMM'de, basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Hafta sonu iş dünyasıyla mı buluşacaksınız?" sorusuna Nebati, "Evet, cumartesi günü inşallah." yanıtını verdi.

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