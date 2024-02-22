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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası mesajı
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası mesajı

Yeniakit Publisher
2024-02-22 16:51:00 -
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek" ifadelerini kullandı.

Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şirketlerimiz uluslararası piyasalarda sermaye benzeri kaynaklara artık daha rahat erişebiliyor. Programda öngördüğümüz hedeflere yaklaştıkça ülkemize uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak akışı daha da artacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek. Bu çerçevede; dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz."

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