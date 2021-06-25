  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
3 PKK’lı terörist daha daha etkisiz hale getirildi
Yunan papazdan kezzaplı saldırı!
Delta varyantında endişelendiren sonuç!
Muğla'da katliam gibi kaza: 3 ölü
Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Gaziantep'te iş dünyası buluşmasında konuştu. Bakan Elvan "Sorun enflasyonda ve döviz kurunun oynaklığında. Yüksek enflasyondan kurtulmamız şart. Merkez Bankası, fiyat istikrarına odaklı kararlı duruş sergilemeli. Disiplinli ve öngörülebilir politikalar enflasyonla mücadelede başarı getirecek." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 11:04:00 -
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma programında konuştu.

Bakan Elvan özetle şunları söyledi;

"ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından sözlü iletişim ile aktarılan bir cümle bile ani bir dalgalanmaya yol açabiliyor.

Aşılama konusunda son haftalarda önemli bir ivmelenme söz konusu, bu durumun çok kısa sürede turizm başta olmak üzere hizmetler sektörüne canlanma getireceğini düşünüyorum.

Petrol fiyatlarındaki artış maliyetleri baskılıyor. İkinci çeyrekte çift haneli büyüme bekliyoruz.

Sorunu açıkladı

Sorun enflasyonda ve döviz kurunun oynaklığında. Yüksek enflasyondan kurtulmamız şart.

Merkez Bankası, fiyat istikrarına odaklı kararlı duruş sergilemeli. Disiplinli ve öngörülebilir politikalar enflasyonla mücadelede başarı getirecek.

Büyüme, ödemeler dengesi ve kamu maliyesi tarafı olumlu sinyaller veriyor.

Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı. Fiyat istikrarı olmaksızın, sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz.

Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve özkaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemeler yapacağız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Biz

Selemun aĺeykum o zaman doviz kurunu durdurun. SABit kur olsun..
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay