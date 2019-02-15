Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Tanzim Satış Noktaları) Birçok farklı büyükşehirden de talep gelmeye başlamış, İzmir de bunlardan bir tanesi. İzmir'de de tanzim satışların açılması noktasında gerekli desteği verebiliriz."

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