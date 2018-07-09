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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu listesini belirledi. Yeni dönemin ilk Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu. Berat Albayrak'ın kim olduğunu merak eden vatandaşlar da kabinenin yeni Hazine ve Maliye Bakanı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Berat Albayrak kimdir?

09 Temmuz 2018 Pazartesi 23:14
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu.

Berat Albayrak, 1978'de İstanbul'da doğdu. Albayrak, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü lisans mezuniyetinin ardından, yüksek lisansını New York Pace Üniversitesi Lubin School of Business’ta tamamladı, Bankacılık ve Finans bölümünden “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı” tezi ile doktora derecesi aldı. 1996 yılında profesyonel çalışma hayatına atılan Albayrak, ekonomi, enerji ve finans başta olmak üzere farklı iş kollarındaki birçok farklı girişimlere yönetici olarak öncülük etti.

Albayrak, 2013 sonunda özel sektörden ayrılarak Sabah gazetesinde yazar olarak görev aldı, Marmara Üniversitesinde de bankacılık ve finans üzerine dersler verdi, pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif görevler aldı.

25, 26. ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak Meclis’e giren Albayrak, 64. ve 65. hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptı.

Albayrak’ın bakanlığı döneminde, Türkiye’nin orta ve uzun vadeli enerji politikalarından oluşan Milli Enerji ve Maden Strateji Belgesi hazırlandı. Bu kapsamda doğalgaz arz güvenliği için Türkiye’nin ilk FSRU (Sıvılaştırılmış Doğalgaz Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Projesi, yerli fabrika ve Ag-Ge şartlı biner megavatlık dünyanın en büyük güneş ve rüzgar enerjisi santralleri ihalesi, Türkiye’nin ilk yerli ve milli sondaj gemisinin hizmete alınması, 1 milyon metrekare sondajı hamlesi, Ulusal Bor Stratejisi gibi enerji ve maden alanında dünyaya örnek olacak birçok proje hayata geçirildi.

İngilizce bilen Albayrak, evli ve 3 çocuk babası.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 23:14
  1. İstanbul
  2. Hazine ve Maliye Bakanı
  3. Berat Albayrak

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