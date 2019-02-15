0553 313 94 23

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İzmir'de

Bakan Albayrak, İzmir'de esnafla sohbet etti, MHP Bayraklı İlçe Başkanlığını ziyaret etti- Albayrak: - "Cumhur İttifakı, bu seçime çok tarihi bir iş birliğiyle, kardeşlikle giriyor. Bu seçim de bundan önce olduğu gibi zaferle sonuçlanacak"

15 Şubat 2019 Cuma 14:32
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İzmir'de

İZMİR (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cumhur İttifakı, bu seçime çok tarihi bir iş birliğiyle, kardeşlikle giriyor. Bu seçim de bundan önce olduğu gibi zaferle sonuçlanacak" dedi.

Bakan Albayrak, İzmir programı kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Basın kapalı toplantının ardından Bayraklı ilçesindeki Sevgi Yolu'nda esnafla bir araya gelen Albayrak, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Sevgi Yolu üzerinde mağazaları gezerek esnafla sohbet eden Bakan Albayrak'a küçük bir kız çocuğu çiçek ve mektup verdi.

Daha sonra MHP Bayraklı İlçe Başkanlığını ziyaret eden Bakan Albayrak, ilçe yönetimindekilerle bir süre sohbet etti.

Burada konuşan Albayrak, MHP İlçe Başkanlığına misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Bu seçimin hem Türkiye hem İzmir hem de Bayraklı için çok önemli olduğunu dile getiren Bakan Albayrak, şöyle konuştu:

"Allah'ın izniyle gerek Sayın Cumhurbaşkanımız gerek sevgili Devlet Bahçeli olmak üzere Cumhur İttifakı, bu seçime çok tarihi bir iş birliğiyle, kardeşlikle giriyor. Bu seçim de bundan önce olduğu gibi zaferle sonuçlanacak. Ben buna inanıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk mezarından kalkıp gelse İzmir'in bu halini görse ilk bunları denize dökecek olan odur. İzmir'i tekrar Türkiye'nin ve dünyanın incisi haline getirmek için eski bakanımız, belediye başkanımız Nihat bakanımızla İzmir'i hep birlikte alacağız."

MHP Bayraklı İlçe Başkanı Mehmet Aydın da MHP olarak Cumhur İttifakı'nı sonuna kadar desteklediklerini, "bu desteğin pazara kadar değil mezara kadar olduğunu" belirtti.

Cuma namazını Bayraklı Merkez Camii'nde kılan Bakan Albayrak, namazın ardından cami avlusundaki bir vatandaşın cenaze namazına da katıldı.

Bakan Albayrak'a ziyaretlerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ile diğer ilgililer de eşlik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:32
  1. berat albayrak
  2. esnaf
  3. sohbet
  4. ziyaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    19. İzocam Öğrenci Yarışması başladı
    1. 19. İzocam Öğrenci Yarışması başladı
    2. "31 Mart'taki virajı omuz omuza dönmek..
    3. CHP'den "Sokak Ekonomisi ve..
    4. SÜ Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana..
    5. Sevgililer Günü’nün hediyesi akıllı..
    6. NBA All Star 2019 ne zaman NBA All..
    7. Türkiye Engelliler Meclisine Doğru..
    8. Faruk Yaman’ın acı günü
    9. Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik, 2004..
    10. Eskişehir’de AK Parti adayının seçim..
    11. Emekli Emniyet Amirinin oğlu kalp..
    12. THY’den ortaklık iddialarına yalanlama
    13. Adana’da spor sorunları masaya..
    14. Görme engelliler şablonlu oy pusulası..
    15. Öğrencilerden velilere “duyarlılık”..
    16. Yıldız Holding, sürdürülebilirlik..
    17. Kardeş şehir Ardino’dan Nilüfer’e..
    18. "2023'e kadar tüm atık suları..
    19. Kastamonu Belediyesi’nden Devlet..
    20. Zeybekci iddialı: "10 Numara projeler..
    21. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:..
    22. 120 genç ‘Sevgi Treni’ ile Batman’a..
    23. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak..
    24. Aktaş: “Minibüsçülerin meselelerini..
    25. Halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 5..
    26. "Avrupa'da Müslüman olmak zor"
    27. Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    28. Uçuruma yuvarlanan traktörden..
    29. "Vatandaşımızı asla ilaçsız bırakmak..
    30. Bayburt Belediyesi’nden dolmuşlarla..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz