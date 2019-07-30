0553 313 94 23

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (6)

"Merkez Bankasının rezerv artış politikası, bizim de olumlu bakacağımız bir husus. Keşke çok eski dönemlerde Merkez Bankalarımız, başkanlarımız daha fazla rezerv biriktirselermiş"- "Açıkçası ben bayram tatilinin uzatılmasına çok olumlu bakmıyorum"

30 Temmuz 2019 Salı 15:30
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (6)

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Merkez Bankasının rezerv artış politikası, bizim de olumlu bakacağımız bir husus. Keşke çok eski dönemlerde Merkez Bankalarımız, başkanlarımız daha fazla rezerv biriktirselermiş." dedi.

Bakanlıkta haber ajansları, gazete ve televizyonların ekonomi haber müdürleriyle bir araya gelen Albayrak, ekonomide son bir yıldaki gelişmeleri değerlendirdi, gelecek döneme ilişkin beklentileri aktardı, soruları yanıtladı.

Albayrak, ekonomik verilerdeki iyileşmeye dikkati çekerek, "Bugünkü datalarla Türkiye'ye yatırım yapan bir yıl sonra yine kazanacak. Faiz trendinin daha da aşağı indiği böyle bir ortamda Türkiye bu anlamda çok büyük bir potansiyel ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB tarafından Türkiye'ye verilmesi beklenen finansal yardımlara ilişkin bir soru üzerine Albayrak, "Suriyelilerle ilgili verilen sözler, ekonomik sözler, rakamlar maalesef ortada. Gönül istiyor ki daha samimi siyaset güdülsün ve Türkiye'ye verilen vaatler yerine getirilsin, finansal yardımlar yapılsın. Bu süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Albayrak, Merkez Bankasının rezerv artış politikasına kendilerinin de olumlu bakacağına işaret ederek, "Keşke çok eski dönemlerde Merkez Bankalarımız, başkanlarımız daha fazla rezerv biriktirselermiş." diye konuştu.

Kur politikalarına yönelik soru üzerine Albayrak, "Ne yüksek ne düşük, şahsi kanaatim rekabetçi kur politikası olmalı." dedi.

Albayrak, Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin ise "Açıkçası şahsi kanaatim sorulursa, ben bayram tatilinin uzatılmasına çok olumlu bakmıyorum. Benim tasarrufum değil, hükümetin genel tasarrufu olur. Zaten tatil döneminden geçiyoruz. Tam tersine üretim odaklı süreç oluşturursak şahsi kanaatim daha uygun olur." ifadesini kullandı.

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya bir görev verilip verilmeyeceği konusunda ise Albayrak, Atilla'nın şu anda dinlendiğini ve dönüşünün ardından bu konunun oturulup konuşulabileceğini söyledi. Albayrak, "Bugüne kadar kamuda çok farklı pozisyonlarda çalıştı, performansı malum. Bununla ilgili en güzel şekilde değerlendirilir." dedi.

(Sürecek)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:30
  1. Hakan Atilla
  2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  3. Kurban Bayramı
  4. Rezerv
  5. Türk Lirası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üreticilere süt tankları teslim edildi
    1. Üreticilere süt tankları teslim edildi
    2. Ronaldinho'nun 57 mülküne haciz
    3. Adıyaman'da feci kaza! Yol kenarında..
    4. Otomobil yol kenarında bekleyen anne..
    5. Başkan Yavaş’tan sanayicilere ziyaret
    6. Başkan Öztürk’ten Çiftçi Malları..
    7. Kral tahta çıkışının yıl dönümünde..
    8. Rusya'da orman yangınları
    9. AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür,..
    10. Sıcaktan bunalan çocuklar süs..
    11. Milyonları ilgilendiriyor! Facebook ve..
    12. Etkisiz hale getirilen terörist, sözde..
    13. Hizmet-İş’ten greve destek
    14. FETÖ'den her yerde aranan eski..
    15. Galatasaray'da 3 futbolcu sağlık..
    16. Diyanetten "Hazreti Hatice" açıklaması
    17. Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı!
    18. Sinanbey’e otopark
    19. Fas Kralından 4 bin 764 tutukluya af
    20. İlk sergilerini açtılar
    21. Malatya’da kaçak içki ele geçirildi
    22. Terör devleti, 4 yaşındaki çocuğu..
    23. Otomobil yol kenarında bekleyen aileye..
    24. Motosiklet hırsızları kıskıvrak..
    25. Tarım ilacı yerine sarımsak ve sabunlu..
    26. İsrail polisi 4 yaşındaki Filistinli..
    27. Sporlig artık dijital ortamda
    28. Vantilatör satışları klimayı solladı
    29. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    30. Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den..
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!