Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı açıkladı! Rakam 107 milyarı geçti

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimi'nce İstanbul'un 39 ilçesinde düzenlenen "Ekonomi Buluşmaları" toplantısı, Bağcılar'daki buluşma ile devam etti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan'ın katkıları ve sunumuyla, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Birimi Başkanı Gıyaseddin Gergin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, iş insanları ve sanayiciler katıldı.

Toplantıda konuşan Mahmut Gürcan, 2003-2020 döneminde küresel ekonominin ortalama yüzde 3,4 büyürken, Türkiye ekonomisinin yüzde 5,2 büyüme başarısı kaydettiğini söyledi.

Gürcan, 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle küresel ekonominin yüzde 3,1 daraldığını, Türkiye ekonomisinin yüzde 1,8 büyüme gerçekleştirdiğini hatırlattı.

İstihdamda salgının etkisi ile yaşanan kayıpların atılan adımlarla telafi edildiğini vurgulayan Gürcan, işsizlik oranının daha da gerilemesi için çaba sarf edeceklerini söyledi.

Fiyatlama davranışlarındaki bozukluğun etkisiyle yükselmekte olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmenin önceliklerinden biri olduğunu vurgulayan Gürcan, salgın döneminde atılan adımlarla 125,6 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçildiğini, bunun da enflasyona katkı sağladığını kaydetti.

Kurulan şirket sayısı arttı

Mahmut Gürcan, karşılıksız çek oranının 2017'de yüzde 2,5 ve 2018'de yüzde 2,8 olduğunu, 2021'de ise yüzde 1'e kadar gerilediğini bildirdi.

2021 yılında kurulan şirket sayısının arttığını, kapanan şirket sayısının ise sınırlı düzeyde artış gösterdiğini aktaran Gürcan, "Bu konuda muhalefet birçok şirketin battığını iddia ediyor olsa da burada tablo çok net. 2020 yılında 102 bin civarında şirket kurulmuş, 15 bin 900 civarında şirket kapatılmış. Bu, 2021'in ocak-kasım ayına baktığımızda açılan şirket sayısı yüzde 7,6 artmıştır. Yani 99 bin 900 yeni şirket açılmış, 13 bin 400 civarında şirket kapanmıştır." şeklinde konuştu.

Körfez sermayesi başta olmak üzere, çeşitli yatırım ve finans iş birlikleri yaptıklarını anlatan Gürcan, son dönemde sadece 2 ülke ile yapılan yatırım anlaşmasının 30 milyar dolarlık hacme sahip olduğunu kaydetti.

Gürcan, Kanal İstanbul projesi ile boğaz trafiğinin rahatlayacağını ve gemi geçişlerinin hızlanacağını belirterek, 15 milyar dolara mal olacak yatırımla 500 bin kişiye istihdam ve ekonomiye 28 milyar dolarlık katkı sağlanacağını söyledi.

Talep artışları, arz kısıtları ve iklimsel etkiler nedeniyle enerji fiyatlarının tüm dünyada fahiş oranlarda arttığını aktaran Gürcan, "S&P Enerji Fiyat Endeksi yılbaşına göre yüzde 70,7 artmıştır. Benzer şekilde Brent petrolün varil fiyatı yüzde 65 artışla 84 dolar seviyesine yükselmiştir. Avrupa'da yılbaşına göre doğal gaz fiyatları 5 kat, kömür fiyatları da 3 kat artmıştır. Ülkemiz de bu gelişmelerden daha kısıtlı da olsa etkilendi." dedi.

Kur korumalı TL mevduat hesabı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, Yeni Ekonomi Modeli'nin önemine işaret ederek, modelle makroekonomik istikrarın sağlanacağını söyledi.

Yüksek katma değerli yatırımları teşvik ettiklerini belirten Gürcan, üretimi, ihracatı, istihdamı artıracaklarını, cari açık sorununu kalıcı çözeceklerini vurguladı.

Döviz getirisine Türk lirası varlıklarla ulaşılabilmesini sağlayacak yeni aracı devreye aldıklarını anımsatan Gürcan, bu kapsamda atılan adımları anlattı. Kur korumalı mevduat uygulamasına katılım bankalarının da dahil olduğunu belirten Gürcan, şunları kaydetti:

"Uygulamanın henüz başında olmamıza rağmen vatandaşımızın çok ciddi bir teveccühünü görüyoruz. Kur korumalı Türk lirası mevduat hesabı 24 Aralık itibarıyla 28,2 milyar lirayken, 7 Ocak Cuma akşamı itibarıyla 107,6 milyar liraya yükseldi. Buradan da vatandaşımızın kur korumalı Türk lirası mevduat hesabına aşırı ilgi gösterdiğini görebiliyoruz. Bu da sistemin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor."

Yastık altındaki altınların finansal sisteme aktarılması yönünde çalışmaları olduğunu anlatan Gürcan, yakında zamanda gelire endeksli senetleri ihraç etmek ve öncelikli sektör kredilendirme programını hayata geçirmek ile katma değer vergisinde sadeleşmeye gitmek gibi aksiyon adımları atacaklarını bildirdi.