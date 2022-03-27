Hazine taşınmazları için kiralama ve satış ihalesi yapılacak
Denizli Milli Emlak Müdürlüğü hazine taşınmazlarının satışı ve kiralanması amacıyla ihale düzenleyecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ilanla duyurulan satışı yapılacak 16 taşınmazın satış ihaleleri ile kiralama ihalesi yapılacak 1 adet taşınmaz 07.04.2022 tarihinde saat 09.00’den itibaren 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecek.
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