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Hazine piyasa yapıcı bankaları belirledi

14 Aralık 2018 Cuma 17:30
Hazine piyasa yapıcı bankaları belirledi

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 2019'da 12 bankanın piyasa yapıcı olarak faaliyet göstermesi uygun görüldü.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Piyasa Yapıcılığı" sisteminde yer alan veya sisteme yeni dahil olmak isteyen bankalar için 2019 yılına dair belirlenen olan kriterlerin 28 Kasım'da kamuoyuna duyurulduğu belirtildi.

Açıklamada, bankalara sağlanan haklar, getirilen yükümlülükler ve genel esaslara ilişkin hususları düzenleyen "Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi"nin ilgili maddeleri gereğince belirlenen kriterleri karşılayan ve Ocak-Aralık 2019 döneminde piyasa yapıcı olarak faaliyet göstermesi uygun görülen bankalara da yer verildi.

Söz konusu bankaların, "Akbank, Denizbank, HSBC Bank, ING Bank, QNB Finansbank, Türk Ekonomi Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası" olduğu da açıklamada kaydedildi.

Piyasa yapıcı bankalar arasında bulunan Deutsche Bank ise 2019 yılına ilişkin listede yer almadı.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 17:30
  1. banka
  2. Hazine Müsteşarlığı
  3. piyasa yapıcı

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