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Gündem Hazine Bakanlığı'ndan 'dolar' mesajı: Türk Lirası kullanımına ilişkin yeni bir açıklama...
Gündem

Hazine Bakanlığı'ndan 'dolar' mesajı: Türk Lirası kullanımına ilişkin yeni bir açıklama...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan menkul satışlarda TL zorunluluğu getirilmesine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Dolarizasyonla mücadeleye dikkat çekilen açıklamada, "Serbest piyasa koşulları çerçevesinde Türk Lirasının kullanımını önceliklendirmeye ve dolarizasyonla mücadeleye yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 10:32:00 - 2022-04-21 10:35:04
Hazine Bakanlığı'ndan 'dolar' mesajı: Türk Lirası kullanımına ilişkin yeni bir açıklama...

Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri ve sözleşme bedeli ve sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini Döviz cinsinden ya da dövize endeksli olarak kararlaştırabildikleri taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunluluğu getirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Lirası'nın değerini korumak ve dolarizasyonla mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu değişikliğin Türkiye'deki yerleşik kişilerin arasında yapılan sözleşmelerde geçerli olduğu, yurt dışı yerleşik ve yurt içi yerleşiklerin arasında geçerli olmadığı belirtildi.

“Dolarizasyonla mücadele devam edecek”

Açıklamada, “Bakanlığımızca, Türk parasının kıymetini koruma amacıyla oluşturulan kambiyo mevzuatının temel amacına uygun olacak şekilde, serbest piyasa koşulları çerçevesinde Türk Lirasının kullanımını önceliklendirmeye ve dolarizasyonla mücadeleye yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak:mynet

 

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