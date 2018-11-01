0553 313 94 23
impression

Hazine 32 milyar lira iç borçlanma gerçekleştirecek

Hazine, Kasım ayında 22,4 milyar lira, Aralık ayında 3,4 milyar lira, 2019'un Ocak ayında ise 6,1 milyar lira iç borçlanma gerçekleştirecek.

01 Kasım 2018 Perşembe 00:43
Hazine 32 milyar lira iç borçlanma gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım 2018-Ocak 2019 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 30,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 31,9 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek. Bu dönemde, dış borçlanma yapılmayacak.  Hazine, Kasım'da 22,4 milyar lira, Aralık'ta 3,4 milyar lira, 2019'un Ocak ayında da 6,1 milyar lira iç borçlanma gerçekleştirecek.

Kasım'daki iç borçlanmanın 15,3 milyar lirası piyasadan, 5,8 milyar lirası kamuya satışlardan, 1,3 milyar lirası da kira sertifikasından, Aralık'taki iç borçlanmanın 1,9 milyar lirası piyasadan, 1,5 milyar lirası kamuya satışlardan, Ocak iç borçlanmasının da 3 milyar lirası piyasadan, 3,1 milyar lirası kamuya satışlarından oluşması bekleniyor.

11 tahvil ihalesi düzenlenecek

Hazine, söz konusu dönemde dış borçlanmaya gitmeyecek. Bu dönemde 11 tahvil ihalesi düzenlenecek ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Kasım'da 24,7 milyar lira, Aralık'ta 5 milyar lira, Ocak'ta da 8,4 milyar lira olmak üzere söz konusu dönemde toplam 38,1 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 7,1 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da Kasım'da 2,3 milyar, Aralık'ta 1,6 milyar lira, Ocak'ta ise 2,3 milyar lira olması öngörülüyor.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 00:43
  1. Hazine
  2. iç borçlanma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Ayasofya'da namaz kılmak yasak, soyunmak serbest mi?"
    1. "Ayasofya'da namaz kılmak yasak,..
    2. İtalya'da ailelere 3 çocuk için teşvik..
    3. TOKİ'den müteahhitlere nakit desteği
    4. TBMM Başkanı Binali Yıldırım Arjantin'de
    5. KDV ve ÖTV indirimleri Resmi Gazete'de..
    6. Hazine 32 milyar lira iç borçlanma..
    7. Tacizci papazların ardından..
    8. Trump: Suudilerin beni aldattığını..
    9. Bir anda kendisini tırın üzerinde buldu!
    10. Otomotiv sektöründe büyük sevinç!..
    11. ABD: Müttefiklerimizin zarar görmesini..
    12. Limon ile sivilcelere veda edin!
    13. Kumaş sandalyelerinizi böyle temizleyin!
    14. Kereviz nasıl temizlenir?
    15. Çocuklar nasıl giydirilmeli?
    16. Badem kalp dostu
    17. Yoğurtlu bitlis lokması
    18. Rusya ne NATO arasında kritik..
    19. Batman'da 1 terörist etkisiz hale..
    20. Kestiği ağacın altında kalarak..
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri
    Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri