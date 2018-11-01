Hazine 32 milyar lira iç borçlanma gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım 2018-Ocak 2019 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 30,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 31,9 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek. Bu dönemde, dış borçlanma yapılmayacak. Hazine, Kasım'da 22,4 milyar lira, Aralık'ta 3,4 milyar lira, 2019'un Ocak ayında da 6,1 milyar lira iç borçlanma gerçekleştirecek.

Kasım'daki iç borçlanmanın 15,3 milyar lirası piyasadan, 5,8 milyar lirası kamuya satışlardan, 1,3 milyar lirası da kira sertifikasından, Aralık'taki iç borçlanmanın 1,9 milyar lirası piyasadan, 1,5 milyar lirası kamuya satışlardan, Ocak iç borçlanmasının da 3 milyar lirası piyasadan, 3,1 milyar lirası kamuya satışlarından oluşması bekleniyor.

11 tahvil ihalesi düzenlenecek

Hazine, söz konusu dönemde dış borçlanmaya gitmeyecek. Bu dönemde 11 tahvil ihalesi düzenlenecek ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Kasım'da 24,7 milyar lira, Aralık'ta 5 milyar lira, Ocak'ta da 8,4 milyar lira olmak üzere söz konusu dönemde toplam 38,1 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 7,1 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da Kasım'da 2,3 milyar, Aralık'ta 1,6 milyar lira, Ocak'ta ise 2,3 milyar lira olması öngörülüyor.