  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hazımsızlıkta son nokta! Uzay hamlesi CHP'yi çılgına çevirdi
Gündem

Hazımsızlıkta son nokta! Uzay hamlesi CHP'yi çılgına çevirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Milli Uzay Ajansı' Tanıtım Toplantısı'nda Türkiye'nin 2023 yılında uzaya gideceğini ifade etmişti. CHP'li Faik Öztrak ve diğer birçok isim Türkiye'nin uzay hamlesini hazmedemedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 00:44:00 -
Hazımsızlıkta son nokta! Uzay hamlesi CHP'yi çılgına çevirdi

CHP'nin Türkiye hazımsızlığı sürüyor. Bugün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uzay Ajansı tarafından hazırlanan 'Milli Uzay Ajansı' Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Milli Uzay Programı'ndaki 10 hedefi tek tek sıralayan Erdoğan, "Milli Uzay Programı'ndaki en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek" demişti.

Her fırsatta Türkiye'nin aleyhinde olmayı siyasi görüş olarak sürdüren CHP bu gelişmenin de karşısında yer aldı. CHP'li Faik Öztrak ve diğer birçok isim Türkiye'nin uzay hamlesini hazmedemedi.

CHP sözcüsü Öztrak'tan tepki çeken tweet

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'nin uzay hamlesinden rahatsız oldu. Öztrak, ''Damat Cumhurbaşkanımız Ay'a 4 şeritli yol yapacağım dese inanacak seçmenimiz var demişti. Damat gitti ama fikirleri hala iktidarda. Erdoğan 2023’te ayla ilk temas müjdesini bu gece verdi. Ay yolunu açtı. Uçtu uçtu artık aya uçtu.'' ifadelerini kullandı. Bu ifadeler sosyal medyada büyük tepki topladı.

CHP'ye yakın isimlerin Türkiye hazımsızlığı

CHP'ye yakınlığıyla bilinen ve hükümetin attığı her adımı eleştirmeyi siyaset sanan zihniyet bugün açıklanan 'Uzay Hamlesi' sonrası tekrar ortaya çıktı.

İşte o isimler ve atılan tweetler:

Uzayda kalma rekoru kırıldı
Uzayda kalma rekoru kırıldı

Teknoloji

Uzayda kalma rekoru kırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Uzay Programı'nda önemli açıklamalar! 10 hedefi açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Uzay Programı'nda önemli açıklamalar! 10 hedefi açıkladı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Uzay Programı'nda önemli açıklamalar! 10 hedefi açıkladı

Milli Uzay Programı Rusya'da büyük yankı uyandırdı!
Milli Uzay Programı Rusya'da büyük yankı uyandırdı!

Medya

Milli Uzay Programı Rusya'da büyük yankı uyandırdı!

Milli Uzay Programı Aslı Aydıntaşbaş'ı rahatsız etti
Milli Uzay Programı Aslı Aydıntaşbaş'ı rahatsız etti

Gündem

Milli Uzay Programı Aslı Aydıntaşbaş'ı rahatsız etti

CHP, Uzay Ajansı'nın kapatılması için AYM'ye başvurmuştu
CHP, Uzay Ajansı'nın kapatılması için AYM'ye başvurmuştu

Siyaset

CHP, Uzay Ajansı'nın kapatılması için AYM'ye başvurmuştu

Bayraktar kafası basmayanlara tane tane anlattı
Bayraktar kafası basmayanlara tane tane anlattı

Gündem

Bayraktar kafası basmayanlara tane tane anlattı

Muharrem İnce'den Türkiye'nin uzay programıyla ilgili açıklama
Muharrem İnce'den Türkiye'nin uzay programıyla ilgili açıklama

Gündem

Muharrem İnce'den Türkiye'nin uzay programıyla ilgili açıklama

Türkiye Uzay Ajansının logosunda dikkat çeken detay!
Türkiye Uzay Ajansının logosunda dikkat çeken detay!

Teknoloji

Türkiye Uzay Ajansının logosunda dikkat çeken detay!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diyanet'ten önemli çağrı: Haram olan bu büyük tehlikeye bir son verelim!
Gündem

Diyanet'ten önemli çağrı: Haram olan bu büyük tehlikeye bir son verelim!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla sosyal medyada bir mesaj paylaştı. Erbaş mesajında, "Her yıl Türkiye'de ..
Çürük ağacı kesti, ortasından çıkanı görünce şaşkına döndü
Yaşam

Çürük ağacı kesti, ortasından çıkanı görünce şaşkına döndü

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde yaşayan Şerif Sarı, çürüdüğü için devrilen ağacın içerisinde doğal bal buldu. Sarı, "Böylesini ancak belgesel ..
Ruhani'den
Dünya

Ruhani'den "nükleer" açıklaması

Nükleer anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İran lideri Hasan Ruhani, "Anlaşmadan ayrılan taraf biz olmadık ki ilk adımı atalım. Bu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay