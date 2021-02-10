Hazımsızlıkta son nokta! Uzay hamlesi CHP'yi çılgına çevirdi

CHP'nin Türkiye hazımsızlığı sürüyor. Bugün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uzay Ajansı tarafından hazırlanan 'Milli Uzay Ajansı' Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Milli Uzay Programı'ndaki 10 hedefi tek tek sıralayan Erdoğan, "Milli Uzay Programı'ndaki en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek" demişti.

Her fırsatta Türkiye'nin aleyhinde olmayı siyasi görüş olarak sürdüren CHP bu gelişmenin de karşısında yer aldı. CHP'li Faik Öztrak ve diğer birçok isim Türkiye'nin uzay hamlesini hazmedemedi.

CHP sözcüsü Öztrak'tan tepki çeken tweet

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'nin uzay hamlesinden rahatsız oldu. Öztrak, ''Damat Cumhurbaşkanımız Ay'a 4 şeritli yol yapacağım dese inanacak seçmenimiz var demişti. Damat gitti ama fikirleri hala iktidarda. Erdoğan 2023’te ayla ilk temas müjdesini bu gece verdi. Ay yolunu açtı. Uçtu uçtu artık aya uçtu.'' ifadelerini kullandı. Bu ifadeler sosyal medyada büyük tepki topladı.

CHP'ye yakın isimlerin Türkiye hazımsızlığı

CHP'ye yakınlığıyla bilinen ve hükümetin attığı her adımı eleştirmeyi siyaset sanan zihniyet bugün açıklanan 'Uzay Hamlesi' sonrası tekrar ortaya çıktı.

İşte o isimler ve atılan tweetler: