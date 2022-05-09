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Gündem Hazımsız Yunan'ı korku sardı: Türklerin eline geçebilir
Gündem

Hazımsız Yunan'ı korku sardı: Türklerin eline geçebilir

Türkiye hakkında yaptığı analizlerle tanınan Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Batı Trakya Kıbrıs gibi Türklerin eline geçebilir" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 18:49:00 - 2022-05-09 18:50:15

 yeniakit.com.tr 

Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Batı Trakya'nın Kıbrıs gibi Türklerin eline geçebileceğini söyledi.

"Trakya hassas bir bölgedir ve Yunan egemenliği altındadır. Kıbrıs gibi çok uzak olduğunu iddia etmek yakışmaz" diyen Theodoratos, bölgede yaşayan Türk nüfusunun asimile edilmesi gerektiğini söyleyerek küstah ifadeler kullandı.

"Bölgede yaşayan Türk azınlığı asimile ve entegre etmeye yönelik teklifleri planlamak ve hayata geçirmek zorundayız. Bu şekilde Türk planlarının önüne geçebiliriz" diyen Yunan spiker, Türkiye'nin Yunanistan'ın yanı sıra diğer çevre ülkeler için de tehdit oluşturduğunu iddia ederek şunları söyledi:

"Türkler yeni oldubittiler yaratmaya çalışıyor. Anlaşmaları güncellemek ve uluslararası sözleşmeleri istediği şekilde yorumlamak gibi. Tehdit imalı güzel sözlerle bize yaklaşmaya çalışıyorlar. Bu yüzden hazır olmalıyız."

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