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Gündem Hazımsız Yunan haddini iyice aştı: Türkler yok edilmeli
Gündem

Hazımsız Yunan haddini iyice aştı: Türkler yok edilmeli

Küstah bir şekilde Türkiye'yi soykırım yapmakla suçlayan Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Batı Türkiye'nin nükleer ve balistik füzeler üretmesine göz yumuyor" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 22:15:00 -
Hazımsız Yunan haddini iyice aştı: Türkler yok edilmeli

 yeniakit.com.tr 

Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türkiye'nin "sürekli bela çıkartan haydut bir devlet" olduğu hezeyanında bulunarak küstah ifadeler kullandı.

Batı'nın Türkiye'nin nükleer ve balistik füzeler üretmesine göz yumduğunu iddia eden Theodoratos, "NATO İttifakı'nın beyin hasarı sorunu var. Batı bunun bedelini ödeyecek çünkü ne olacağını anlayamıyor" dedi.

Türkiye'nin Ermenilere, Rumlara, Süryanilere ve Kürtlere karşı katliam yaptığı yalanını ortaya atan Theodoratos, akla ziyan sözler sarfetti.

Theodoratos, Türkiye'nin "bölgede istikrarı bozan bir unsur" olduğunu ileri sürerek şunları kaydetti:

"İşte bu yüzden Türkiye yok edilmeli yani bu şekilde olan bir Türkiye yok edilmeli. Türkiye'nin tamamen yok olmasını kastetmiyoruz. Hayır biz Türk değiliz ki böyle düşünüp başkalarını yok etmeyi amaçlayalım."

Türklerin çoğunun Yunan kökenli olduğunu iddia ederek gülünç ifadeler kullanan Theodoratos, ayrıca Türkiye ile yakın işbirliği içinde olan Macaristan ve Polonya gibi Avrupalı devletlere de sitem etti.

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