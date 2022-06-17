Hazımsız Yunan haddini iyice aştı: Türkler yok edilmeli

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Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türkiye'nin "sürekli bela çıkartan haydut bir devlet" olduğu hezeyanında bulunarak küstah ifadeler kullandı.

Batı'nın Türkiye'nin nükleer ve balistik füzeler üretmesine göz yumduğunu iddia eden Theodoratos, "NATO İttifakı'nın beyin hasarı sorunu var. Batı bunun bedelini ödeyecek çünkü ne olacağını anlayamıyor" dedi.

Türkiye'nin Ermenilere, Rumlara, Süryanilere ve Kürtlere karşı katliam yaptığı yalanını ortaya atan Theodoratos, akla ziyan sözler sarfetti.

Theodoratos, Türkiye'nin "bölgede istikrarı bozan bir unsur" olduğunu ileri sürerek şunları kaydetti:

"İşte bu yüzden Türkiye yok edilmeli yani bu şekilde olan bir Türkiye yok edilmeli. Türkiye'nin tamamen yok olmasını kastetmiyoruz. Hayır biz Türk değiliz ki böyle düşünüp başkalarını yok etmeyi amaçlayalım."

Türklerin çoğunun Yunan kökenli olduğunu iddia ederek gülünç ifadeler kullanan Theodoratos, ayrıca Türkiye ile yakın işbirliği içinde olan Macaristan ve Polonya gibi Avrupalı devletlere de sitem etti.