Hazımsız İran'ın komik tatbikatı

Azerbaycan’ın Ermenistan’ı yenerek Karabağ’da zafer kazanmasından içten içe kan ağlayan İran, dün kendince gözdağı niteliğinde olan bir tatbikat başlattı. İranlı yetkililer, “Silahlı kuvvetlerimizin savaşa hazır olup olmadığının bir testini yapacağız” diyerek, ülkenin kuzeybatısında askeri tatbikat düzenleyeceklerini açıkladı.

Ülkenin kuzeybatısında hava savunma testleri gerçekleştireceğini açıklayan İranlı yetkililer, aslında Türk Bayraktar TB2 SİHA’ları ile Azerbaycan uçaklarına yönelik önlem alma hedefinde. İran Azariha TV kanalı’nın haberine göre, tatbikatta ‘hava saldırısı alarm sinyali’ test edilecek. İranlı bir yetkili, düzenlenecek tatbikata ilişkin, “İnsanları endişelenmemeye çağırıyoruz. Bu, hava alarmının çalışmasına verilen operatif tepkiyi test etmek içindir, sadece bir testdir” diyerek bölgedeki halktan yüksek ses, ve uçuşlara karşı endişe edilmemesini istedi.



Ermeni basını sevindi



İran’ın düzenleyeceği tatbikat, Ermenistan medyası tarafından da duyuruldu. Ermenistan Kamu Radyosu, bu gelişmeyi “Askeri tatbikatların Türkiye ve Azerbaycan sınırında yapılacak olması ilginçtir. İran askeri tatbikatları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Aralık’ta Bakü’de askeri geçit töreninde yaptığı açıklamaların arka planına karşı çok önemli bir olaydır” diyerek Tahran’ın Ankara’ya ve özellikle Erdoğan’a mesaj gönderdiğini iddia etti.



Ermeni'den Türk boykotu



Bu arada; Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan, dünden itibaren geçerli olmak üzere Türk ürünlerinin ithalatının geçici olarak yasaklandığını duyurdu. Ermeni hükümetinin aldığı bu karar, bugün itibariyle yürürlüğe girdi.



6 ay boyunca geçerli olacak yasak, Ermenistan hükümeti tarafından “Türkiye’ye para akışını durduracak” bir adım olarak görülüyor.