Hazard transferinde flaş çıkış! İşte ödenecek ücret gelişmesi

Real Madrid, istenilen performansı bir türlü gösterilemeyen Belçikalı yıldız Eden Hazard için Süper Lig deviyle masaya oturdu. İspanyollara göre Madrid, Hazard'ın maaşının çok büyük bir kısmını ödeyecek olan Türk kulübüyle Ocak transfer dönemi için anlaşmak üzere.

İspanyol medyasında göre Belçika dünya yıldızı Eden Hazard'ın La Liga devi Real Madrid'deki dönemi bitmeye çok yakın. Habere göre İspanyol ekibi, Süper Lig devinin yaptığı teklife çok sıcak bakıyor. 2019'un Temmuz ayında büyük umutlarla transfer olan Belçikalı yıldızı Real Madrid’de hiçbir zaman beklenen seviyede performans gösteremedi ve tecrübeli teknik direktör Ancelotti onu takıma kazandırmaya çalışsa da en iyi haline hiç geri dönemedi. (Fanatik)

Belçika Milli Futbol Takımı'nın 31 yaışndaki yıldızı Eden Hazard, Dünya Kupası sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurmuştu. Eden Hazard, sosyal medya paylaşımında, “Bugün bir sayfa çeviriyoruz. Sevginiz, eşsiz desteğiniz için teşekkür ederim. 2008’den beri paylaştığımız tüm keyifli anlar için teşekkür ederim. Bugün Milli Takım kariyerimi sonlandırmaya karar verdim. Bir sonraki nesil hazır. Sizi çok özleyeceğim çocuklar” ifadelerini kullandı.

2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hazard için Real Madrid bir çıkış yolu arıyor. 11 Ekim'de Shakhtar'a karşı Şampiyonlar Ligi'ne ilk 11’de oynadığından beri Leipzig'e karşı sadece 14 dakika forma giyen Hazard’ın bundan sonra Ancelotti'nin planlarında yer almadığı belirtildi. Ancelotti, diğer hiçbir maçta görev vermediği Hazard yerine Asensio ve Rodrygo gibi isimleri tercih etti. İtalyan teknik adamın planlarında yer almayan Hazard için Real Madrid gelen tekliflere yöneldi.

İspanyol Defensa Central'den Borja Diaz'ın haberine göre; Fenerbahçe, yaz transfer döneminde olduğu gibi bir kez daha 31 yaşındaki Hazard'ın peşine düştü. Sarı-lacivertli kulüp Hazard’ı devre arasında kadrosuna katıp sezonun ikinci yarısında oynatmak istiyor.

CnnTürk'e göre Fenerbahçe, Hazard'ın sezon sonuna kadar alacağı maaşın çok önemli bir kısmını ödemeyi teklif etti. Yıllık 12 milyon euro alan Hazard, sezon sonuna kadar Madrid ekibinden alacağı paranın 5 milyon eurosunu Fenerbahçe'den alacak. Hazard için sezon sonuna kadar Real Madrid'in kasasından sadece 1 milyon euro çıkacak.

Haberde Madrid yönetimi teklife oldukça sıcak bakıyor fakat asıl kararı Hazard'ın kendisine bıraktığı ve Belçika yıldızın ise Türk futboluna her zaman ilgili olduğu ifade edildi. 1 ay gibi kısa süre içinde böylesine büyük bir transferin çözüme kavuşması zor gibi gözükse de Hazard'ın ayrılığı ciddi şekilde masada.

İspanyollara göre, Hazard Ocak ayında ayrılmaya karar verirse, bu onun geleceğini belirleyen bir seçim olabilir. Türkiye'de daha fazla dakika alarak seviyesini yükseltmeyi başarırsa, bu Real Madrid’deki gelecek sezonu için kaderini belirleyebilir.