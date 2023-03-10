Hazard adım adım Süper Lig'e! Maaşını bile Real Madrid ödeyecek

Bu hafta ligi bay geçecek olan Fenerbahçe, 19 Mart’ta Alanya’ya konuk olacak. Luan Peres, aradaki bu süreçte tedavisini tamamlayıp yeniden sahaya çıkmanın planlarını yapıyor. Sambacı bu sezon 12 resmi maçta 761 dakika süre alabildi.

Fenerbahçe, ara transfer döneminin son günlerinde Brezilyalı yıldız için çok mesai harcadı. Lucas Moura da yeşil ışık yaktı. Ancak Tottenham menajeri Antonio Conte, fazla şans vermemesine rağmen oyuncunun sezon sonuna kadar kalmasını isteyince transfer suya düştü. Buna rağmen Sarı-Lacivertliler, Lucas konusunda geri adım atmış değil.

30 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda boşa çıkacak. Yönetimin, şimdiden yeni sezon için Sambacı’nın menajeriyle görüşmelere başladığı kaydedildi. Lucas’ın yaz döneminde boşa çıkacak olması, başka kulüplerin de iştahını kabarttı. İspanya, Fransa ve İtalya’dan Brezilyalı yıldıza ilgi olduğu öğrenildi. Buna rağmen Fenerbahçe, tüm imkanlarını seferber ederek tecrübeli oyuncuya yeni sezonda Çubuklu formayı giydirmeye çalışacak.

Fanatik'teki habere göre Belçikalı yıldız, formaya hasret kalsa da Real Madrid ile 2024’te bitecek sözleşmesini tamamlamak istiyor. İspanyol devi ise tarihinin en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Hazard ile bu sezonun sonunda yolları ayırmaya kararlı. Bunun için kesenin ağzını açtılar! Senelik maliyeti 20 milyon Euro’yu bulan tecrübeli oyuncu için hiçbir takım istekli değil. İddiaya göre Real Madrid, maaşının büyük bölümünü karşılamaya hazır olduğunu belirterek dünyaca ünlü yıldızı, aralarında Fenerbahçe’nin de dahil olduğu birçok takıma önerdi.

Bir zamanlar dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösteriliyordu. Chelsea’deki muhteşem performansı sonrası Real Madrid’in 2019’da kendisi için 115 milyon Euro ödemesi sürpriz olmadı. Ancak Eden Hazard transferi, İspanyol devinin tarihindeki en büyük hayal kırıklıkları arasındaki yerini aldı. Belçikalı oyuncu, Chelsea’deki formunun çeyreğine bile ulaşamadı, peş peşe yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kariyeri hızla aşağı indi. Hazard, formaya adeta hasret kalmasına rağmen Real Madrid ile 2023-24 sezonunun sonunda bitecek sözleşmesini tamamlamak istiyor.

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İspanyol devi ise deyim yerindeyse Hazard’dan kurtulmanın yollarını arıyor. Üstelik bunu, 20 milyon Euro’luk maaşı nedeniyle yapmıyor. Real Madrid’in Belçikalı oyuncuyu önümüzdeki sezon kiralayacak olan takıma maaşının büyük bölümünü üstlenme taahhüdünde bulunacağı iddia edildi. İspanyol ekibinin, şimdiden 32 yaşındaki yıldızı aralarında Fenerbahçe’nin de bulunduğu birçok takıma önerdiği öne sürüldü. Real Madrid, dünyaca ünlü yıldızın daha fazla kadroda yer almasını istemiyor.

Hazard-Fenerbahçe iddiaları yeni değil. Geçtiğimiz ocak ayının ilk günlerinde İspanyol basını, Sarı-Lacivertliler ile Real Madrid arasında Belçikalı süperstar için temas kurulduğunu yazmıştı. Ancak 32 yaşındaki oyuncunun o dönemde sakat olması, form tutmasının kolay gözükmemesi nedeniyle Fenerbahçe, bu transferde ısrarcı olmadı. Görünen o ki yaz transfer döneminde Eden Hazard’ın ismi yeniden sık sık gündeme gelecek.