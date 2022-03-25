Hayvanseverler önce Ömür Gedik’i yer!

Sözde yazar ve şarkıcı Ömür Gedik'in, ete gelen zamla ilgili, "Kırmızı et daha da pahalansın, hayvanlar kurtulsun, insanlar daha sağlıklı olsun" demesinin saçmalamanın daniskası olduğunu belirten Mevlüt Tezel, "Sığır, dana, koyun vs. biz besleyip ürettiğimiz için varlar. Yani kırmızı et tüketilmezse Gedik üzülecek hayvan da bulamaz" ifadelerini kullandı. Tezel, Sabah gazetesindeki yazısında, "Aşırı duyarlı hayvanseverler, veganlar ıssız bir adada aç kalsalar önce liderleri Ömür Gedik'i yerler" deyip şunları kaydetti:

"Yazar ve şarkıcı Ömür Gedik, ete gelen zamla ilgili, "Kırmızı et daha da pahalansın, hayvanlar kurtulsun, insanlar daha sağlıklı olsun" dedi. Ortalık karıştı.

Hıncal Abi'nin bir yazar çok konuşulursa değerlidir görüşünden yola çıkarsak Gedik gündem olmayı başarıyor. Ama bunu bazen saçmalayarak yapıyor!

Gedik'in hayvan dostlarımız için yaptıklarına saygı duyuyorum ama bu açıklaması benzin fiyatları daha da artsın, doğamız kirlenmesin demeye benziyor!

Sığır, dana, koyun vs. biz besleyip ürettiğimiz için varlar. Yani kırmızı et tüketilmezse Gedik üzülecek hayvan da bulamaz!

Örneğin Gedik'in köpeği neyle besleniyor? Kedisini köpeğini pahalı vegan mamayla besleyen kaç hayvansever var?

Hayvanseverlerin çok üzüldüğü köpek dostlarımız ot mu yiyor? Aç kaldıklarında Van'da altı yaşındaki zavallı Ruken'i de yediler!

Bu aşırı duyarlı hayvanseverler, veganlar ıssız bir adada aç kalsalar önce liderleri Ömür Gedik'i yerler!"