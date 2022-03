Hayvanseverler önce Ömür Gedik’i yer!

Sözde yazar ve şarkıcı Ömür Gedik'in, ete gelen zamla ilgili, "Kırmızı et daha da pahalansın, hayvanlar kurtulsun, insanlar daha sağlıklı olsun" demesinin saçmalamanın daniskası olduğunu belirten Mevlüt Tezel, "Sığır, dana, koyun vs. biz besleyip ürettiğimiz için varlar. Yani kırmızı et tüketilmezse Gedik üzülecek hayvan da bulamaz" ifadelerini kullandı.