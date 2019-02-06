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Hayvanseverler için yurt dışı rotaları

Kendi doğal ortamlarında, özgürce yaşayabildikleri parklarda siz de onların evine misafir olup onlarla iletişim kurup, onları besleyebilirsiniz. Birbirinden ilginç hayvanlarla buluşturan bu rotalar sizi bekliyor.

06 Şubat 2019 Çarşamba 12:03
Hayvanseverler için yurt dışı rotaları

KORUMA ALTINDAKİ HAYVANLARLA ÇALIŞMAK

İlk rotamız; Lougantai, Zhou Zhi. Şu an dünya çapında yalnızca 1.000 Dev Panda var ve bunların çoğu Çin’de bulunuyor. Gidip, araştırmacılara yardım edebilirsiniz. Sığınaktaki gönüllülük programı, iki veya dört haftalık oturumlarla yürütülüyor ve doğrudan hayvanlarla çalışma fırsatını size sunuyor. Gitmişken biraz Çince de öğrenirsiniz hem.

INVERNESSHİRE GOLDEN RETRİEVER FESTİVALİ

Bu festival, İskoçya’da Golden Retriever Kulübü’ne ev sahipliği yapıyor. Her yıl, temmuz ayında, bu cinsin kökeninin bulunduğu yer olan Invernesshire kentinde gerçekleşiyor. Gün, köpek şovu, ziyafet, dans ve hem insanların hem de köpeklerin doyasıya eğlencesiyle süsleniyor. 222’den fazla köpeğin katılımıyla bu sevimli tüylü kafalardan asla kaçamayacaksınız.

FİLLERLE BAĞ KURMAK İSTEYENLER: KUZEY TAYLAND’A

Elephant Nature Park’taki fil sürüsüyle tanışmak için Kuzey Tayland’a gidiyoruz. Bir gece kalabileceğiniz gibi dilerseniz dört hafta boyunca park gönüllüsü olarak da kalabilirsiniz. Parkta fillerle zaman geçirmekle kalmayıp aynı zamanda yıllık ortalama 25 dönüm ağacın dikildiği yağmur ormanı restorasyonuna da katılabilirsiniz.

PENGUENLERİ GÖRMEK İÇİN ANTARKTİKA

Favori filminiz March of the Penguins ise ve fazladan birkaç bin dolarınız varsa  Antartika’ya gitmemek için hiçbir sebebiniz yok. Tatilinizi kasım ve mart ayları arasına denk getirmelisiniz çünkü Uluslararası Antarktika Tur Operatörleri Birliği’nin faaliyet gösterdiği tek zaman dilimi bu. Muhtemelen yolculuğunuz Arjantin’den başlayacak. Fakat İmparator Penguenler’e ev sahipliği yapan Dawson-Lambton Buzulu’nu ziyaret ettiğinizde yaptığınız tüm kilometrelere değecek. Oradaki penguenler insanlardan asla korkmuyor. Bu nedenle mesafenizi korumanız gerekiyor. Şanslıysanız güzel karelerle dönebilirsiniz.

VAHŞİ HAYVAN YAŞAMINI GÖRMEK İÇİN AFRİKA

Afrika safarisi gerçekten cazip bir fikir ancak araştırma şirketleri hayvanlara iyi davranmak konusunda aldatıcı olabiliyor. Güney Afrika’ya gitmek istiyorsanız, Humane Society onaylı SanWild Wildlife Sanctuary’ı denemelisiniz. Burası kâr amacı gütmeyen hayvan rehabilitasyonu merkezi ayrıca geceleyin ziyaretçileri için harika bir kamp sunuyor.

ATLARI ZİYARET ETMEK İÇİN CHİNCOTEAGUE ADASI

Virginia Woolf’un atlarla ilgili çalışmalarını görmek için onun Chincoteague ve Assateague adalarına gidebilirsiniz. Alenize bir midilli üyesi eklemek isterseniz ziyaretinizi temmuz ayında gerçekleştirmelisiniz. Zira yıllık Yabani Midilli Müzayedesi o ay düzenleniyor. Elde edilen kazançlar yıl boyunca sürünün bakımı için kullanılıyor

ORANGUTANLARIN KORUNMASI İÇİN SUMATRA

Hayvanların korunması için bir adım atmaya hazır mısınız? Öyleyse altı aylık bir süre için Sumatra’ya gidebilirsiniz. Ülkenin orangutan nüfusu ormansızlaşma neticesinde yok olma noktasına gelmiş durumda. Gönüllüler, bu durumu değiştirmek, rehabilite etmek ve iki orangutan türünü vahşi doğaya kazandırmak için çalışıyorlar. Onlara katılarak kalıcı bir fark yaratmalarına yardımcı olabilirsiniz.

EV TATİLİ OLARAK HUMANE SOCİETY’E GÖNÜLLÜ OLMAK

Yine hayvanlar alemine bir katkım olsun diyorsanız ve nakit paranız yoksa yerel bir Humane Society’i merkezini ziyaret ederek köpek gezdirmeyi ya da kedilerle zaman geçirmeyi teklif edebilirsiniz. ABD’de çok sayıda yerleri var. Belki de en iyi dört bacaklı arkadaşınızla burada tanışırsınız, kim bilir...

 

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 12:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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