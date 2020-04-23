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Aktüel

Hayvanlarını otlatırken üzerine yıldırım düşen şahıs hayatını kaybetti

Batman’ın Sason ilçesinde merada hayvanlarını otlatan 9 çocuk babası Şirin Çelik’in üzerine yıldırım düştü.

2020-04-23 11:24:05 -
Hayvanlarını otlatırken üzerine yıldırım düşen şahıs hayatını kaybetti

Batman’ın Sason ilçesinde merada hayvanlarını otlatan 9 çocuk babası Şirin Çelik’in üzerine yıldırım düştü. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Sason’a bağlı Gençler köyünde ikamet eden 9 çocuk babası 43 yaşındaki Şirin Çelik, hayvanlarını otlatmak için çıktığı merada üzerine yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği Çelik’in akrabalarının durumu bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Çelik’in hayatını kaybettiğini belirledi.


Çelik’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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