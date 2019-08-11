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Hayvanları kurtarmak isterken trenin altında kalarak can verdi

Tekirdağ'da 20 yaşındaki çoban Kadir Bingöl, rayların üstündeki hayvanları kurtarmak isterken trenin altında kalarak hayatını kaybetti.

11 Ağustos 2019 Pazar 15:37
Hayvanları kurtarmak isterken trenin altında kalarak can verdi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolcu treninin çarptığı çoban Kadir Bingöl (20), hayatını kaybetti. Bingöl'ün rayların üzerinden geçen hayvanlarını kurtarmak isterken trenin altında kaldığı belirtildi.

Kaza, Çerkezköy ilçesinin Veliköy Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan Edirne'nin Uzunköprü ilçesine giden 12704 sefer sayılı yolcu treni, rayların üzerinden büyükbaş hayvanlarını geçirmeye çalışan Kadir Bingöl'e çarptı. Ağır yaralanan Bingöl, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenirken, yolda hayatını kaybetti.

Çobanlık yapan Bingöl'ün, büyükbaş hayvanlarını otlatmaya götürmek için tren raylarının üzerinden geçirdiği, bu sırada treni fark ettiği, hayvanlarını kurtardığı, ancak kendisinin altında kaldığı ifade edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kadir Bingöl'ün otlattığı hayvanlar, polis ekipleri tarafından toplandı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 15:37
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. Bingöl
  4. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi
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  8. Veliköy Mahallesi
  9. Çerkezköy Devlet Hastanes

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