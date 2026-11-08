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Yerel Hayvanları eve döndü, kendisinden haber alınamadı!
Yerel

Hayvanları eve döndü, kendisinden haber alınamadı!

Yeniakit Publisher
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Hayvanları eve döndü, kendisinden haber alınamadı!

Düzce Gümüşova'da hayvanlarını otlatmak için meraya çıkan 65 yaşındaki Yaşar Kandemir’den haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı.

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde meraya götürdüğü hayvanların eve dönmesine rağmen kendisi geri gelmeyen Yaşar Kandemir için ekipler seferber oldu.

 

Olay, Gümüşova ilçesine bağlı Yongalık köyünde meydana geldi. Hayvanlarını otlatmak için meraya giden Yaşar Kandemir (65), hayvanlarının eve dönmesine rağmen kendisi geri dönmeyince ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine jandarma, komando ve AFAD koordinesinde 46 kişilik arama kurtarma ekibi bölgede çalışma başlattı. Dron ve iz takip köpeğinin de kullanıldığı aramalarda Kandemir, evinden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki ağaçlık alanda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kandemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

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