Hayvanları değil, kürkünü seviyorlar

Kayseri’de bir lise öğrencisinin sokak köpekleri tarafından parçalanmasına sessiz kalıp, belediye ekiplerinin başıboş köpekleri toplaması sonrası yaygara koparan ve bir meczubun işkence ettiği papağanın ölmesinin ardından haftalarca ağıtlar yakan sanatçıların ikiyüzlülüğü tartışılmaya devam ediliyor. Hayvanlarla ilgili sosyal sorumluluk projelerini organize edip, kendilerini ‘hayvansever’ olarak tanımlayan sanatçıların birçoğunun yüzbinlerce lira değerinde kan kokan kürkleri satın almaya devam etmesi, vahşetin başka bir boyutunu gündeme taşıyor.

Kurban'a ‘vahşet’ diyorlar ama…

‘Hayvanın kanını emmesin’ diye canlı canlı yüzülerek elde edilen kürklere büyük rağbet gösteren zengin elitlerin diğer taraftan hayvansever bir imaj çizmesi ‘samimiyetsizlik’ olarak yorumlanıyor. “Hiçbir hayvana zararım dokunmaz” diyen sözde modacı Barbaros Şansal, 200 bin lira değerinde kürküyle poz vermekten çekinmiyor. İnsana varoluşu ve hakikati öğreten kurban ibadetini “vahşet” olarak gören Hülya Avşar ise her kış vakti 20 bin lira değerinde kürkünü giymekten geri durmuyor. “Hayvanlara işkence yapanların cezalandırılması için ne gerekiyorsa yapın. Ben onlar için kendimi bile yakarım” diyen Bülent Ersoy, 530 bin TL değerinde öldürülmüş Çinçila kürküne sıkıca sarılırırken, akıl hastanesine yatırılan Murat Özdemir isimli bir meczubun işkencesine maruz kalan papağan için “Keşke o papağan, o dilini koparsa! Daha azıyor bu vicdansız insanlar!” ifadelerini kullanan Demet Akalın, vizon kürküne 120 bin TL ödedi. Sosyal medya hesabından hayvanlara zulmedenlere esip gürleyen Akalın’ın kürkü için en az 10 vizon katledildi.

Hayvanseverlikleri kamera karşısında

“Evime gelenler bilir sokaktan kedi toplayıp bakarım ben” diyen oyuncu Tuba Ünsal ve hayvanlara yapılan işkenceyi protesto etmek için başlatılan ‘Onların Sesi Sensin’ projesine destek olan Naz Elmas, kürk giymekten vazgeçmeyen isimler arasında yer alıyor.

Darıca’da hayvanat bahçesi açan, yurt dışına çıkarken ‘köpekleri rahat etsin’ diye özel jet kiralayan Süreyya Yalçın, canice katledilen bir hayvan kürküne tek çırpıda 350 bin lira öderken, ünlü isimlerin moda danışmanlığını yapan Gülşah Saraçoğlu 250 bin TL değerinde kürküyle şov yapmaya devam ediyor. “Benim ne kadar hayvansever olduğumu herkes bilir” açıklamasında bulunan bir başka modacı İvana Sert ise deri işleme merkezi kurdu. Sert, 95 bin fokun avlanarak kurulduğu deri işleme merkezini işadamı Hatem Yavuz ile birlikte yönetiyor. Evlerinde kedi-köpek besleyip, sosyal medya hesaplarından “bir kap su, bir kap mama” çağrısı yapan sözde hayvanseverlerin sırf kürkü için öldürülen masum hayvanların katledilmesine sessiz kalması ise “yere batsın hayvan sevginiz!” dedirtiyor.