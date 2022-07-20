Hayvanlardan insanlara geçiyor! Yeni ölümcül tehlike

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Ifedayo Adetifa, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından komşu ülke Gana'da Marburg humması salgını ilan edilmesinin ardından halkı salgına karşı uyardı.

Adetifa, ülkedeki tüm sağlık kuruluşlarına söz konusu hastalığın bulaşma hızının yüksek olduğu hatırlatmasında bulundu.

Halka, mecburi olanlar dışında seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulunan Adetifa, ishal, ateş, mide bulantısı ve kusma gibi semptomları şüpheli vakaların hemen tedavi altına alınması gerektiğini vurguladı.

Gana'da iki kişi Marburg hummasından öldü

Gana'nın Ashanti bölgesinde temmuzun başında yaşamını yitiren 2 kişide Marburg humması tespit edilmişti.

Salgının doğrulanması için Senegal'deki bir laboratuvara örnek gönderilmiş, sonuçlar pozitif çıkmıştı.

Batı Afrika'da Ağustos 2021'de ilk kez görülen Marburg humması, 2014-2016 ve 2021'de görülen ebola salgınının da çıkış noktası olan Gine'nin güneyindeki Gueckedou bölgesinde tespit edilmişti.

Ölüm oranı yüzde 90'a kadar çıkabiliyor

Ebolanın yakın akraba türü olduğu belirtilen Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edilmişti.

Meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg humması, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya teması yoluyla yayılıyor. Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi etkiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 gün içinde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.

Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg hummasında ölüm oranı ise yüzde 23 ile yüzde 90 arasında değişebiliyor.

Virüsün ilk tespit edildiği 1967'den bu yana Güney ve Doğu Afrika ile Avrupa'da 12 Marburg humması vakası görüldü.

Angola'da 2005'te görülen Marburg humması salgınında, hastalığa yakalanan 252 kişinin yüzde 90'ı yaşamını yitirmişti.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de 2018'de bir yarasada virüse rastlansa da insanlar arasında herhangi bir vaka kayda geçmemişti.