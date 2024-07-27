Hayvandan daha aşağı düşmüş birini konuşturdular! Cinsini ............... cinsine çeker

Akşam gazetesi yazarı Hüseyin Besli, Amerikan devletinin insanlıktan düştüğünü söyledi. Besli, Amerikan Kongresi'nin cani Netanyahu'yu alkışlamasıyla Amerika'nın insan olma vasfını kaybettiğini belirtti. Amerika'nın hafızasının ortaya saçıldığını ifade eden Besli, 24 Temmuz 2024'ün Amerikan rüyasının bittiği gün olduğunu vurguladı. Hüseyin Besli, şunları kaydetti:

"Bir sürecin/olayın başladığı gündür o gün.

Olanın olduğu gündür.

24 Temmuz 2024 Amerikan devletinin insanlıktan düştüğü gündür...

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Katilliği, soykırımcılığı, caniliği mahkeme kararıyla tescillenmiş, yaptıklarıyla, söyledikleriyle hayvandan daha aşağı düşmüş birini konuşturmak ve alkışlamakla, bizzat Amerika'nın kendisi de insan olma vasfını kaybetmiştir.

O gün, o saçma sapan Amerikan rüyası bitmiştir.

O gün, Amerika'nın hafızası ortaya saçılmıştır.

Değil mi ki o ülkeyi İngiliz kaçkınları, sapkınları, yolsuzları, soysuzları kurmuştur; o gün-bugün demokrasi-insan hakları-hukukun üstünlüğü gibi kavramsal maskelerle gizledikleri tıynetleri ortaya çıkmıştır...

Katranı kaynatmakla olur mu şeker

Cinsini ............... cinsine çeker.

Amerikan Kongresi'nde o caniyi dinleyen ABD'li seçilmişler;

Eğer, o hayvanın zırvalarına inanarak alkışladılar ise birer aptaldır, eblehtir, idiottur, mankurttur.

Yok eğer her şeyi bildikleri halde her 45 saniyede bir ayağa kalkıp alkışladılarsa tescilli katili; onlar da en az onun kadar insanlık düşmanıdır, katildir, canidir... Zaten öyledirler de...

Veya o salonda bulunanların her biri üç-beş peniye satılmış soysuzlardır.

O gün ABD Kongre Salonu'nda bulunan herkes bütün dünyaya canlı yayın yaparak ahlaksızlık yarışı yapmışlardır. Kimileri, ben daha çok ahlaksızım... diye öne fırlamışlardır.

Zaten bir kişi ahlaksızsa; ondan her türlü kötülük sadır olur...

24 Temmuz 2014'ten itibaren Amerika Birleşik Devletleri artık bir çöptür, çöplüktür.

Kongre merkezi ise artık bir keneftir.

Eğer kenefte birisi el kol hareketleri yapıyor, ağzı, burnu oynuyorsa; orada, oraya mahsus bir şey yenildiğine hükmedilir... İşin tabiatı muktezasınca..."