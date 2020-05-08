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Aktüel

Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Kırıkkale’de hayvan otlatma meselesinden çıkan kavgada av tüfeği ile vurulan 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 22:37:17 -
Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Kırıkkale’de hayvan otlatma meselesinden çıkan kavgada av tüfeği ile vurulan 1’i ağır 3 kişi yaralandı.


Olay, akşam saatlerinde merkez Yuva Mahallesi’ndeki 2506. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.T. (40) isimli bir kişi büyükbaş hayvanlarını otlattığı sırada H.A. (37), M.A. (25) ve F.T. (35) ile tartışma yaşadı. Kavgaya dönüşen olayda Y.T., yanında bulundurduğu av tüfeği ile 3 kişiyi vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan F.T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinde geniş çaplı tahkikat yapan polis ekiplerince gözaltına alınan Y.T.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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