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Yerel Hayvan otlatırken yıldırımın isabet ettiği çocuk öldü
Yerel

Hayvan otlatırken yıldırımın isabet ettiği çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2024-05-23 20:30:00 -
Hayvan otlatırken yıldırımın isabet ettiği çocuk öldü

Kars'ta yaylada hayvan otlatırken yıldırımın isabet ettiği 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Davul köyü yaylasında babası ve kardeşiyle hayvan otlatan 14 yaşındaki Toprak A'ya yıldırım isabet etti.

Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri ile UMKE personeli sevk edildi.

14 yaşındaki çocuğun öldüğü tespit edildi

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Toprak A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocuğun cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna gönderildi.


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