Hayvan hırsızları yakayı ele verdi Erzurum'da hayvan hırsızlığı yapan 9 kişilik çete düzenlenen operasyonla yakalandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da hayvan hırsızlığı yapan 9 kişilik çete, operasyonla yakalandı. Mayıs ayında Oltu'dan 25, Çat'tan 24 ve Horasan ilçesinden de 11 olmak üzere toplamda 60 büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan çete için ekipler çalışma başlattı. Ahır ve meralardan hayvanları çalan hırsızlar ekiplerin titiz ve dikkatli takibi sonucu yakalandı. Çetenin 6 üyesi, E.A, O.G, A.Y, A.I, C.Y, N.F Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde, satışı yapan diğer üçü B.E, B.E, S.Ö. ise Van’ın Tuşba ilçesinde gözaltına alındı. Oltu Adliyesi'ne sevk edilen söz konusu 9 kişiden hayvan hırsızlığını gerçekleştiren E.A, O.G, A.Y, A.I, C.Y, N.F. tutuklanırken satışı yapan B.E, B.E ve S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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