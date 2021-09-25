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Spor Hayrullah Erkip kimdir kaç yaşında? Hayrullah Erkip kariyeri
Spor

Hayrullah Erkip kimdir kaç yaşında? Hayrullah Erkip kariyeri

Beşiktaş, Kayserisporlu Hayrullah Erkip'i renklerine bağladı. Peki, Hayrullah Erkip kimdir kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-09-25 14:06:00 -
Hayrullah Erkip kimdir kaç yaşında? Hayrullah Erkip kariyeri

Beşiktaş, Kayserispor altyapısında yetişen 18 yaşındaki Hayrullah Erkip'i renklerine bağladı.  Hayrullah Erkip, Beşiktaş U19 takımı forması giyecek. Genç futbolcu, “9 senedir formasını giydiğim Kayserispor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Üzerimde emeği olan Kayserispor camiasına sonsuz teşekkür ederim. Benim için yeni bir hedef, yeni takım, yeni heyecan, yeni bir kariyer başlangıcı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın” açıklamasında bulundu. Peki, Hayruyyap Erkip kimdir? 

Hayrullah Erkip kimdir kaç yaşında? Hayrullah Erkip kariyeri

Hayrullah Erkip 20 Haziran 2003'te dünyaya geldi. Sol kanat mevkiinde görev yapan Hayrullah Erkip, U19 liginde Kayserispor formasıyla 7 maça çıktı.

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