Kayserispor Hayrullah Erkip ile profesyonel sözleşme imzaladı. Peki, Hayrullah Erkip kaç yaşında?

Hayrullah Erkip kimdir? Hayrullah Erkip nereli kaç yaşında? Hayrullah Erkip hangi takımda?

Kayserispor alt yapısından yetişen Hayrullah Erkip, kulübüyle 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Mutlu olduğunu belirten Erkip, "Çocukluğum, hayalim, Kayserispor ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalamış bulunmaktayım. Başta ailem ve Berna Gözbaşı başkanım olmak üzere üzerimde emeği olan tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, malzemecilerimize, sağlık ekibimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi her şey yeni başlıyor. Daha çok çalışma vakti. İlk hayalimi gerçekleştirdim. Şimdi sıra en yenilerinde" ifadelerini kullandı.

Hayrullah Erkip 20 Haziran 2003'te dünyaya geldi. Kariyerine Kayserispor alt yapısında başlayan Hayrullah Erkip. 24 Eylül 2021'de Beşiktaş U19 takımına transfer oldu. 1 Kasım 2021'de ise Hayrullah Erkip Kayserispor U19 takımına döndü.