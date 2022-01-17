  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hayrullah Erkip kimdir? Hayrullah Erkip nereli kaç yaşında? Hayrullah Erkip hangi takımda?
Spor

Hayrullah Erkip kimdir? Hayrullah Erkip nereli kaç yaşında? Hayrullah Erkip hangi takımda?

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Hayrullah Erkip ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Peki, Hayrullah Erkip kimdir kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2022-01-17 19:39:00 -
Hayrullah Erkip kimdir? Hayrullah Erkip nereli kaç yaşında? Hayrullah Erkip hangi takımda?

Kayserispor Hayrullah Erkip ile profesyonel sözleşme imzaladı. Peki, Hayrullah Erkip kaç yaşında?

Hayrullah Erkip kimdir? Hayrullah Erkip nereli kaç yaşında? Hayrullah Erkip hangi takımda?

Kayserispor alt yapısından yetişen Hayrullah Erkip, kulübüyle 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Mutlu olduğunu belirten Erkip, "Çocukluğum, hayalim, Kayserispor ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalamış bulunmaktayım. Başta ailem ve Berna Gözbaşı başkanım olmak üzere üzerimde emeği olan tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, malzemecilerimize, sağlık ekibimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi her şey yeni başlıyor. Daha çok çalışma vakti. İlk hayalimi gerçekleştirdim. Şimdi sıra en yenilerinde" ifadelerini kullandı.

Hayrullah Erkip 20 Haziran 2003'te dünyaya geldi. Kariyerine Kayserispor alt yapısında başlayan Hayrullah Erkip. 24 Eylül 2021'de Beşiktaş U19 takımına transfer oldu. 1 Kasım 2021'de ise Hayrullah Erkip Kayserispor U19 takımına döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay