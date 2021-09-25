  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hayrullah Beşiktaş'ta
Spor

Hayrullah Beşiktaş'ta

Kayserispor'un altyapısından yetişen 18 yaşındaki oyuncu Hayrullah Erkip, İstanbul ekibi Beşiktaş'a transfer oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 13:14:00 -
Hayrullah Beşiktaş'ta

Kayserispor'un altyapısından yetişen 18 yaşındaki oyuncu Hayrullah Erkip, İstanbul ekibi Beşiktaş'a transfer oldu. 

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen Hayrullah Erkip, Beşiktaş ile anlaştı. 9 yıldır sarı-kırmızılı forma ile birçok kategoride forma giyen Hayrullah, yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek. Siyah-beyazlı formayı giyen Hayrullah ilerleyen günlerde resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.
Yeni bir kariyer başlangıcı için heyecanlı olduğunu belirten genç oyuncusu Hayrullah Erkip, "9 senedir formasını giydiğim Kayserispor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Üzerimde emeği olan Kayserispor camiasına sonsuz teşekkür ederim. Benim için yeni bir hedef, yeni takım, yeni heyecan, yeni bir kariyer başlangıcı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay