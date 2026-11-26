Kahramanmaraş önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, görev döneminde Yıldızevler Kooperatifi’ne para aktarıldığı ve yolsuzluk yapıldığı yönündeki paylaşımlara sert ifadelerle tepki göstererek, Sayıştay değerlendirmesinde kamu zararı oluşmadığının yer aldığını vurguladı ve iddiaları gündeme getirenlere ispat çağrısı yaptı.

Kahramanmaraş'ta Yıldızevler Kooperatifi üzerinden gündeme gelen para aktarımı ve yolsuzluk iddialarına Hayrettin Güngör'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Güngör, belediyenin kurduğu ve desteklediği kooperatif aracılığıyla 791 dar gelirli aileye uygun ödeme koşullarıyla konut ve barınma imkanı sağlandığını savundu. İddialara sert sözlerle tepki gösteren Güngör, “İftiradan ve çamur atmaktan beslenenlere hodri meydan” ifadelerini kullandı.

“791 aileye konut ve barınma imkanı sağlandı”

Bir takım sosyal medya hesaplarında, başkanlığı döneminde bir kooperatife para aktarıldığı ve yolsuzluk yapıldığı yönünde paylaşımlar yapıldığını belirten Hayrettin Güngör, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Depremde büyük yıkım yaşayan Kahramanmaraş'ta belediyenin kurduğu ve desteklediği Yıldızevler Kooperatifi aracılığıyla 791 dar gelirli aileye uygun ödeme koşullarıyla konut ve barınma imkanı sağlandığını kaydeden Güngör, ailelerin konteyner yerine tamamlanan kendi evlerinde oturmasının bazı çevreleri rahatsız ettiğini öne sürdü.