Hayret, ilk defa doğruyu söyledi! Sözcü yazarından altına imza atılacak çağrı

Sözcü gazetesinin gerçekleri eğip büken yazarı Murat Muratoğlu, ilk defa altına imza atılacak bir çağrı yaptı.

Muratoğlu, "Kim rüşvet alıyor ya da hırsızlık yapıyorsa Allah onun belasını versin" dedirten yazısında, "Bina yapımlarında teknik, bilim, fizik yasaları, denetlemeler ve resmi kurallar geçerlidir. İki bina yan yana… Biri yerle bir, diğeri ayakta… Demek ki yıkılanda rüşvet, hırsızlık, yağma ve talan kuralları kabul edilip uygulanmış, para cukkalanmış. Depremin ne zaman olacağı bilinmediğinden hırsızlığın da ne zaman ayyuka çıkacağı belli olmuyor. Bu sefer öyle ağır cezalar verilmeli ki hayatları boyunca rahat uyuyamasınlar" ifadelerini kullandı.