Hayret etmemek mümkün değil! Yurdum insanı bunu da yaptı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi çevreyolu istikametinde meydana gelen ilginç olayda, bir sürücü kamyonetinin üzerinde başka bir aracı taşıdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntü olayın şehirde konuşulan ana konulardan biri haline gelmesine neden oldu.

Araçlarını kullanırken alışılmadık bir olayla karşılaşan yayalar ve diğer sürücüler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Tehlikeli yolculuk ise hızla sosyal medyada viral oldu. Sosyal medyada paylaşılan videoda, sürücünün çevresindeki araçlar tarafından şaşkınlıkla izlendiği görülüyor.

Bu tür tehlikeli ve sorumsuz davranışlar trafik güvenliğine ciddi tehdit oluşturduğundan, yetkililerin konuyla ilgili daha fazla önlem alması bekleniyor.



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