Hayrat Yardım'dan Mevlid-i Nebî organizasyonu

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim 2023’ten beri büyük bir soykırıma maruz kalan Gazze’nin kuzey bölgelerindeki muhtaç insanlara sıcak yemek ikramında bulunuldu. Yine Afrika’nın Burkina Faso, Senegal ve Somali ülkeleri ile Yemen ve Suriye’nin İdlib bölgesindeki insanlara da bu mübarek güne özel olarak hazırlanan 31.640 adet sıcak yemeğin dağıtımı gerçekleştirildi.

Bununla beraber İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok ilde de vatandaşlara çorba ve sıcak yemek ikram edildi. Böylelikle derneğin yurtiçi ve yurtdışında düzenlediği çeşitli programlarda binlerce kişi istifade etmiş oldu.

Dernek yetkilileri, bu mübarek günde gerçekleştirilen hayırlara vesile olan bütün bağışçılarına teşekkürlerini iletti.