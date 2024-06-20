Hayrat İnsani Yardım Derneği 31 ülkede kurban faaliyeti gerçekleştirdi

Dernek personelleri ve gönüllüleri tarafından kesimlerine vekâlet edilen 54.081kurban hissesi Filipinler’den Arnavutluk’a, Nepal’den Yemen’e, Malezya’dan Nijer’e, Gürcistan’dan Kenya’ya 31 ülkede ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Bu kapsamda yaklaşık 2.487.726 kişi kesilen kurbanlardan istifade etti.

Ayrıca 2391 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa da bu kurbanda da bayram hediyelikleri ulaştırıldı.

Dernek bu yıl da kısa mesaj yoluyla kurban kesim videolarını tüm bağışçılarıyla paylaştı. Böylelikle bağışçılar da kurban kesim videolarını izleyerek yardımlarının yerine ulaştığını görebildi.