Hayırsever vatandaştan anlamlı bağış

AYDIN (İHA) – Korona virüs salgınından sosyal ve ekonomik anlamda etkilenen vatandaşlarla dayanışma amacıyla Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in çağrısıyla başlatılan yardım kampanyası destek almaya devam ediyor. Kampanyaya standart gıda kolisinin yanı sıra protein ağırlıklı gıda paketleri de bağışlanıyor.

Kuşadası’nda Kovid-19 salgınına karşı verilen mücadele büyük bir dayanışma içerisinde aralıksız sürüyor. Bir yandan hastalığın yayılmasına karşın önlem almaya devam eden Kuşadası Belediyesi bir yandan da süreçten sosyal-ekonomik anlamda olumsuz etkilenen vatandaşların yardımına koşuyor. Belediye Başkanı Ömer Günel’in çağrısıyla başlayan gıda paketi yardım kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. Uzun yıllardır Kuşadası’nda yaşayan Güray Akyüz isimli hayırsever vatandaş, kampanyaya satın aldığı bin adet çiftlik yumurtasını bağışladı. Yumurtaları teslim alan Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsnü Yalçın, kampanyaya sunduğu destekten dolayı Akyüz’e teşekkür etti.

Kampanyanın büyük bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirten hayırsever Akyüz, “Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Virüsün hayatımızda oluşturduğu tahribat oldukça büyük. Belediye Başkanı Ömer Günel’in başlattığı kampanya ile bizde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaşmak istedik. Eşim Ayşe Akyüz’ün önerisiyle standart gıda paketi yerine yumurta bağışlamaya karar verdim. Bu tarz dayanışmaları büyütmek gerektiğini düşünüyorum” dedi.