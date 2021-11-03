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Gündem Hayırsever işadamından Belkavli'ye yardım eli
Gündem

Hayırsever işadamından Belkavli'ye yardım eli

Hayırsever işadamı Doğan Kasadolu, Sivas mazlumu Faruk Belkavli’ye destek için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 11:24:00 - 2021-11-03 16:12:58
Hayırsever işadamından Belkavli'ye yardım eli

Yavuz Selim  İstanbul

 

Zindan zulmü katlanarak devam eden ağır sara hastası Faruk Belkavli’nin yaşadığı zorluklara duyarsız kalmayan hayırsever işadamı Doğan Kasadolu, maddi yardım için harekete geçti.

Hasta haliyle zindan zulmüne maruz

 

Sivas olayları sebebiyle hiçbir delil ve belge olmaksızın 1993 yılında konulduğu zindanda 28 yılı deviren, Türkiye’nin cezaevinde en uzun süredir kalan mahpusları arasında yer alan Faruk Belkavli’nin durumu vicdanları sızlatıyor. 3 yaşından bu yana muzdarip olduğu sara hastalığı, 28 yıldır isteği dışında sürekli farklı cezaevlerine sevk edilip tedavilerinin aksatılması sebebiyle ilerleyen Faruk Belkavli son olarak 45 kiloya kadar düştü. Kayseri 1 Nolu T Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu’nda tutulan Belkavli’nin ekim ayı başında İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda tetkikleri yapılmış ancak tuhaf şekilde “cezaevinde kalabilir” raporu verilmişti.

Akit'in haberleri ses getirdi

Tahliye umudu Adli Tıp Kurumu raporuyla tükenen Sivas mazlumu Belkavli’nin cezaevi şartlarının da ağırlaştırıldığını gazetemiz Akit gündeme taşımıştı. Belkavli’ye uzun süredir makarna ve şehriye çorbası haricinde yemek verilmediği, gönderilen kıyafetlerin kendisine teslim edilmediği, 6 ay arayla vefat eden baba ve annesinin cenazesine katılmasına izin verilmediği, babasından kalan emekli aylığının da ödenmediği bildirilmişti. Gazetemiz Akit’in zulmü duyuran haberleri üzerine hayırsever işadamı Doğan Kasadolu, mazlum Belkavli’ye merhamet elini uzattı.

Daha önce İsrail tarafından ailesi katledilen 4 Filistinli yetimin gıda, giyim ve bakım masraflarını İHH aracılığıyla üstlenen Kasadolu, şimdi de Sivas mazlumu Belkavli için harekete geçti. Kasadolu’nun, koğuşuna baskın düzenlenerek masa, sandalye gibi eşyalarının kırıldığını Belkavli’ye maddi yardımda bulunacağı öğrenildi.

Belkavli’nin ailesinden yardım için gerekli bilgileri alan Kasadolu’nun, Belkavli’nin zindandaki ihtiyaçlarını uzun süre karşılayabileceği bir meblağı cezaevi hesabına aktaracağı kaydedildi.

“İnsanlık vazifemiz”

Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nin hesabına Belkavli’ye aktarılmak üzere bağış yapacağı belirlenen Kasadolu, Akit’e yaptığı açıklamada, “Bu bizim insanlık vazifemizdir. 28 yıldır cezaevinde tutulan ve hem annesini hem babasını kaybetmiş bir sara hastasının yanında olmak insanlık borcumuzdur. Ben Filistinli dört yetimin mâli sponsorluğunu da bu maksada yönelik yapıyorum. Sara hastası Faruk Belkavli’nin esasında cezaevinde değil evinde olması, tedavisinin hür olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir” dedi.

_______________

Azerbaycan'dan Kasadolu'ya ödül

Gerçekleştirdiği sosyal faaliyetler ve yardım organizasyonlarıyla dikkatleri çeken işadamı Doğan Kasadolu, İstanbul Azerbaycan Kültür Evi tarafından da ödüllendirildi.

Azerbaycan ve Türkiye’nin ortak değeri olarak bilinen ressam İbrahim Safi hakkında “Renkleri Konuşturan Adam” adıyla düzenlenen merasimde, Azerbaycan toplumuna destek ve hizmetleri nedeniyle Kasadolu’ya teşekkür plaketi verildi.

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Yorumlar

Şeyh Şamil

Bir çok chp hdp siyasetçisi bile ceza evinden sağlık sebebi uydurmasıyla evleri alındılar. Berberoğlu bunlardan biri. Ama Müslümanlar için hiç bir adalet yok acıma merhamet yok
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samimi

Allah CC. Sizin gibilerin sayısını artırsın... rızasına kavuştursun...
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