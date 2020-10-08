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Aktüel Hayırsever iş kadını Diyarbakır'da kütüphane inşa edecek
Aktüel

Hayırsever iş kadını Diyarbakır'da kütüphane inşa edecek

Vali Münir Karaloğlu: - "İnşallah kütüphaneden gençlerimiz istifade eder. Oradan güzel gençler yetişir, vatanlarına, milletlerine, bayraklarına, ailelerine faydalı çocuklar olurlar"

Yeniakit Publisher
2020-10-08 16:55:07 -
Hayırsever iş kadını Diyarbakır'da kütüphane inşa edecek

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bir hayırsever iş kadını tarafından kütüphane yaptırılacak.

Valilik'te, ilçede yapılacak kütüphane için Vali Münir Karaloğlu, hayırsever iş kadını Özlem Sevilmiş ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemil Alp tarafından protokol imzalandı.

Vali Karaloğlu, kentte kültür ve sanatla ilgili yapılara önem verdiklerini belirterek, özellikle çocukların gidip rahat bir şekilde kitap okuyabileceği, ders çalışabileceği mekanların kent için önemli olduğunu söyledi.

Dicle ilçesinde bir kütüphane ihtiyaçlarının bulunduğunu, bu ihtiyacı orada var olan bir binanın dönüşümü şeklinde giderme konusunda karar verme aşamasında bulundukları sırada bir hayırseverden kütüphane yapımıyla ilgili mesajın kendilerine iletildiğini aktaran Karaloğlu, bundan duydukları mutluluğu belirtti.

Karaloğlu, iş insanı rahmetli İsmail Hakkı Ayna'nın eşi Özlem Sevilmiş ile bu konuda bir protokol imzalayacaklarını kaydetti.

Kütüphanenin 3 ayda tamamlanarak ilçedeki gençlerin hizmetine sunulacağını aktaran Karaloğlu, "İnşallah kütüphaneden gençlerimiz istifade eder. Oradan güzel gençler yetişir, vatanlarına, milletlerine, bayraklarına, ailelerine faydalı çocuklar olurlar." dedi.

Sevilmiş'e teşekkür eden Karaloğlu, bu tür protokollerin devamının gelmesi temennisinde bulundu.

Karaloğlu, Diyarbakır'da hem eğitim hem kültür-sanat alanında bu ve benzeri hayırsever vatandaşların yapacağı hayırlara ihtiyacımız var." diye konuştu.

İş kadını Sevilmiş de kütüphane yaptırma niyetlerinin olduğunu, böyle bir ihtiyacın da bulunması üzerine harekete geçtiklerini belirtti.

Sevilmiş, en kısa zamanda kütüphaneyi tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

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