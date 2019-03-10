Hayırlı nimet şer olur mu?

Sahabilerden biri sordu:

Ya Rasulullah, hiç hayırlı bir nimet şer olabilir, bozulmaya yol açabilir mi?Efendimiz bir süre sükut etti. Zira meselenin daha iyi anlaşılması için vahye yönelmişti. Sahabilerden soru soran zata çıkışanlar oldu:

“Sen kim oluyorsun ki Nebi’ye böyle sual soruyorsun? Bak sana cevap bile vermiyor. Çünkü Peygamberimizin sükutundan O’nun bu sorudan müteessir olduğunu sanmışlardı.

Daha sonra Rasulullahın mübarek vücudunu yıkarcasına bir ter boşaldığını görünce vahiy geldiğini anladılar. Allah Rasulü soru soran kişiyi taltif edercesine sordu:

“O kişi nerde?” Sonra devamla konuyu izah etti:

“Evet. Mal, servet Allah’ın insanlara bahşettiği saadettir, hayırdır. Bu yönüyle şer ve fesat olmaktan uzaktır. Lâkin bu servetin gerek kazanılması esnasında, gerek harcanmasında onun mahiyeti değişir. Bu ne gibidir bilir misiniz? Dökülen bahar yağmurlarıyla yetişen otlardan bir kısmı zehirlidir. Bir kısmı da temizdir, zümrüt gibi yeşildir. Bir kuzu bol bol yeşil ot yer, doyar, bahar güneşinin karşısında sağa sola koşar, oynar, sıçrar, rahatlar. Fakat zehirli otu yiyen bir kuzunun karnı şişer, müthiş ağrılar içinde ya derhal ölür ya da hastalanır. İşte bu dünya malı da yeşil ot gibidir. Caziptir, tatlıdır. Bu nimeti helal yollardan kazanıp; bu nimetten miskine, yetime, vatanından ırak yolculara sadaka olarak veren zengin Müslüman hayırlı kişidir. Haksız, haram mal toplayan da daima yiyen, bir türlü doymayan obur gibidir. Kıyamet gününde bu mal kendi sahibinin cimriliğine şahitlik edecektir. Böylece hayırlı bir nimet, şer olabilir.”