Salih Kırmızı

Zaman ve zeminleri kıymetli kılan içerisinde bulunduğu ve barındırdığı hadiselerdir. Bu kıymet bazen semâvî bazen de beşerî takdir sebebiyledir. Şerefü’l-Mekân bi’l-Mekîn, mekânın değeri bünyesinde bulunanların değeriyle ölçülür demiş büyükler.

İnsanlık tarihine baktığımızda hemen her din ve kültürde böylesi önemli zaman ve zeminlerin insanlık kadar kadim ve gerekli olduğunu görüyoruz.

Zira fert ve toplumların kontrol altında tutulması, moral ve motivasyonları, enerji ve güçlerinin doğru kanalize edilmesi gönül dünyalarını tezyin ve telkin etmekle mümkündür.

Bugün Müslümanlar için de aynı şeyi söyleyebiliriz.

Fakat biz Müslümanlar için ehemmiyet arz eden zemin ve zamanların birçoğunun ilahi işarete dayalı olduğunu unutmamamız icap eder. Cuma günü ve cuma namazı da bizim şerefli zamanlarımızdan biridir.

Sosyal medyanın yaygın ve kontrolsüz kullanımı ile cuma günü de âdetâ sabote edilmektedir.

‘Hayırlı cumalar’ mesajını paylaşması kişiye kısmî bir moral ve teselli verdiğinden, o günün yapılması gerekli vecibelerinin bir kısmını yaptığı duygusunu tattırır. Bu düşünce ile de dinen vazifesini yerine getirmiş ve o mübarek güne kayıtsız kalmamış hissi yaşatır.

Cumanın hayır ve bereketinin süslü sosyal medya mesajlarında değil, güne sabah namazını kılma ile başlayıp, helal bir kazanç, mutedil bir psikoloji, yaratılmış olanı yaratanın hatırına sevme, kâinata ibret, hikmet ve merhamet nazarıyla bakma, incinse de incitmeme niyetinde saklı olduğunu bilmeli.

Zira Peygamberimiz aleyhisselam “Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem peygamber o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı.”

(Müslim, Cuma) müjdesindeki hayra bir kısa mesajla ulaşmamız pek mümkün görünmüyor.

Meselâ; bir Müslüman tüccar bu güne özel, sadece bu günün hatırına hürmet ve hayrına kavuşmak için fiyat indirimleri ile Müslümanları sevindirmiş olsa, bereketinden faydalanmak ve ekonomiye katkı sağlamanın yanında Müslümanların hâlet-i rûhiyesini tezyin etmek için ödemelerini bu gün yapsa, aile ve yuvalarda huzur ve sürur olsun için kız isteme veya nikahları bu mübarek günde yapsak, önemli iş toplantılarını sadece bereketinden müstefid olmak için bugüne ayarlasak, hasta ziyaretinden tutun da küs barıştırmaya kadar daha birçok hayırlı işlerimizi bu güne ayarlasak ben inanıyorum ki cuma günü o zaman lâyık olduğu şerefine kavuşacak.

Son olarak; cumanın hayır ve bereketi sosyal medya mesajlarında değil, sosyal hayatın içindeki mesajlarda saklıdır.

Selam ve dua ile.