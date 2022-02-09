‘Hayırcı’ yarışında başı çekiyor! Karamollaoğlu, bir projeye daha karşı çıktı

İstanbul havalimanının Avrupa'da 1. sırada yer almasını görmezden gelen Karamollaoğlu, "yollar, köprüler havalimanları israftır, yapmayın" dedi.

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son yıllarda yapılan yatırımlara değinen Karamollaoğlu, ekonominin düzelmesi için yatırımların durdurulması gerektiğini ifade etti.

Karamollaoğlu; yapılan yol, köprü, havaalanı gibi yatırımların gereksiz olduğuna dikkat çekti.

"Milyarlarca parayı sokağa atacaksınız, düzgün ekonomi bekleyeceksiniz"

Ekonominin düzelmesi için ilk olarak israftan kaçmak gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu, "En çok üzerinde durduğumuz konu ne? Ekonomi düzelecekse israftan kaçınacaksınız. Siz milyarlarca parayı sokağa atacaksınız, arkasından da düzgün bir ekonomi bekleyeceksiniz, bu mümkün değil.

"Bu yatırımdan vazgeçin"

Gereksiz dediğim şu anda eğer bir yatırım yapılmadığı takdirde ekonomiye bir zarar gelmeyecekse arkadaş bu yatırımdan vazgeçin Allah aşkına.

"Buna israf denir"

Birkaç kilometre mesafede bir havaalanı varken bir şehrin yanına bir daha havaalanı yapmanın kimseye faydası yok. Buna da israf denir. Bu yanlış politikalarını, israfa dönen yanlış yatırım politikalarını terk edin. Bunlar düzeltilmeden ekonominin düzlüğe çıkması kesinlikle mümkün değil." ifadelerini kullandı.