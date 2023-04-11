Haydi göreyim seni, Kocaeli!

Şehit bacısına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nden aday gösterilmesini eleştiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Kocaeli halkına seslenerek oy vermeme çağrısı yaptı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Kendim için bir şey istemiyorum.. Aslına bakarsanız, Cumhur İttifakı için bile değil, isteğim.

Eleştiri bir yana..

Zaman zaman tartışılır, “O ifade hakaret amaçlı değildir” denir.. “Bu aslında hakaret değildir ama, orada hakaret amaçlı kullanılmıştır” denir..

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“Hakaret ifadesidir ama, olaya da cuk oturmuştur. Bu kadarcık da olsun artık” denir..

Kısır tartışma yapmayalım, “hakaret” gibi algılanacak ifadeleri de bir yana koyalım..

Asla kabul edemeyeceğimiz şey, “küfür kelimeleri”dir..

Hele hele..

Feminist bir dünyada yaşadığımızı hatırlarsak..

Belki bizden çok, feministlerin ayaklanacağı bir rezalettir, “Küfür kelimeleri” ile insanlara hitap etmek..

Öyle ise, küfürlü ifadelere karşıtlığımızı ispatlamak için.

Tavrımızı göstermek için..

Karşıtlığımızı perçinlemek için.

Ağzı bozuk küfürbazlara da ders olması için..

Milletvekili seçimlerini bir araç olarak kullanalım..

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