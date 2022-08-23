Haydi Fırtına, devir şu Kopenhag’ı!
Süper Lig’in 3. haftasında Antalya deplasmanında tamamen dağılan ve 5-2’lik mağlubiyet alan Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off maçında yarın Kopenhag’ı konuk edecek..
Süper Lig’in 3. haftasında Antalya deplasmanında tamamen dağılan ve 5-2’lik mağlubiyet alan Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off maçında yarın Kopenhag’ı konuk edecek..
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